Fedez: “Ecco perché ho litigato con Luis Sal”, svelati tutti i dettagli

Attraverso un video su YouTube, Fedez ha svelato tutti i dettagli sulla lite con Luis Sal. Il rapper anticipa così che quest’ultimo non farà più ritorno a Muschio Selvaggio. Nonostante questo, il rapporto lavorativo legato al podcast tra i due vecchi amici resta attivo. Inoltre, il litigio che ha generato un allontanamento tra Fedez e Luis risale ai giorni successivi al Festival di Sanremo 2023. Ma andando con ordine, il marito di Chiara Ferragni oggi spiega che avrebbe preferito che a dare tutte queste spiegazioni fosse stato il suo vecchio amico, per rispetto al rapporto lavorativo che c’è stato in questi tre anni e per il pubblico.

Ma di fronte ai gossip e alle indiscrezioni, Fedez preferisce rompere definitivamente il silenzio, dopo aver anticipato qualcosa nelle scorse settimane. Questo perché “la verità è molto più semplice e meno tragica di quello che si possa pensare”. Sin dal momento in cui si è ritrovato a condurre da solo Muschio Selvaggio, il rapper era consapevole del fatto che Luis Sal non sarebbe più stato al suo fianco. L’assenza di quest’ultimo, secondo il cantante, avrebbe danneggiato non poco il podcast.

Il motivo? Ogni puntata veniva invasa dai commenti legati a Luis Sal, piuttosto che agli ospiti e alle interviste. Questo si sarebbe potuto evitare, secondo il rapper. Per tale motivo, aveva chiesto il favore di poter dire che non sarebbe stato più affiancato da lui nella conduzione del podcast. Ma questa autorizzazione non sarebbe arrivata in breve tempo e su questo Fedez ha qualche sospetto: “Credo sia stato fatto per un motivo ben preciso e poco corretto dal mio punto di vista”.

Detto ciò, Fedez precisa che da parte sua non c’è mai stata la volontà di mettere in difficoltà Luis, una persona con cui ha condiviso questo progetto e tanti momenti di vita.

Fedez e Luis Sal: ecco perché hanno litigato

A questo punto, sorge spontanea la domanda: ma cosa è accaduto all’origine di tutto questo? Innanzitutto Fedez precisa che Muschio Selvaggio non è nato come progetto per guadagnare soldi. Infatti, pare che la coppia di amici abbia rifiutato varie proposte per non rovinare il contenuto delle interviste. Poi, però, è arrivato il progetto legato al Festival di Sanremo 2023 con la messa in onda su Rai 2 di Muschio Selvaggio. Secondo il racconto del rapper, sarebbero arrivati così i problemi tra loro.

“La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. È stato un progetto voluto fortemente da me. Né io né Luis siamo stati pagati. Tutti i soldi sono stati spesi per la creazione del format. È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un’esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua. La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”

Ecco la versione di Fedez sulla lite nata con Luis Sal, il quale poi avrebbe deciso di lasciare di sua spontanea volontà Muschio Selvaggio. Infatti, il rapper assicura di aver ricevuto dopo una settimana la decisione da parte del suo vecchio amico di lasciare la conduzione del podcast.

“Con mio grande stupore, perché non avevo ricevuto campanelli di allarme, dopo questa settimana di riflessione, lui mi manda un messaggio in cui mi dice: ‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti. Non voglio più farlo’. Io non l’ho presa benissimo, ci sono rimasto molto male”

A questo punto, a Fedez tocca spiegare perché Luis Sal è ancora presente nella sigla di Muschio Selvaggio. Ebbene quest’ultimo possiede ancora una parte del podcast, in quanto avevano creato “una società al 50%”. Luis non prende parte alle puntate e tutto ciò che riguarda l’organizzazione del format: “Invece le porto avanti io con grandi difficoltà interne”.

Questo fino a quando non si troverà una soluzione. Detto questo, Fedez assicura che Luis sa che è sempre il benvenuto per girare le puntate di Muschio Selvaggio. Non solo, ci tiene a precisare: “Questi microfoni sono aperti in caso avessi detto qualcosa che non corrisponde a verità o che necessita di più chiarezza”.

La cosa certa è che Luis non sarà più al timone del podcast e questo è giusto che lo sappiano coloro che seguivano le puntate per lui. Il rapper chiede, però, che ogni commento riguardante la questione venga condiviso sotto questo video, evitando così mancanze di rispetto nei confronti degli ospiti che prenderanno parte alle prossime puntate.