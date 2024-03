Re Carlo, primo discorso pubblico dopo annuncio di Kate: registrato

Re Carlo III terrà il suo primo discorso pubblico dopo l’annuncio della malattia di Kate Middleton. Il video, preregistrato, sarà trasmesso in occasione della funzione del Royal Maundy nella cattedrale di Worcester. Il re, difatti, non sarà presente in persona in quanto a propria volta malato di tumore. Il tabloid inglese Daily Mirror ha fornito qualche anticipazione circa quello che dirà il sovrano.

Stando a quanto preannunciato dalla testata, il discorso di Carlo sarà incentrato sull’importanza di prendersi cura l’uno dell’altro.

Queste le frasi riportate dal tabloid:

Gesù ha dato un esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri e di come abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno.

Le sue parole potrebbero sembrare un riferimento al proprio stato di salute e quello della nuora Kate Middleton. Qualche giorno fa la Principessa del Galles ha difatti annunciato tramite un commovente videomessaggio di doversi sottoporre ad un percorso di chemioterapia preventiva. Tuttavia, quello del sovrano è un discorso generico rivolto alla sua nazione.

Come anticipato, il video di Re Carlo sarà registrato. Il reale si è ritirato dalle sue funzioni pubbliche dopo la scoperta della malattia e sarà la Regina consorte Camilla a sostituirlo durante la cerimonia del Royal Maundy. Nel messaggio preregistrato si vedrà il sovrano seduto alla sua scrivania nella Sala del XVIII secolo di Buckingham Palace con davanti due microfoni pronti a captare le sue parole. Carlo parteciperà poi alla Messa di Pasqua in compagnia di Camilla.

Cos’è la cerimonia del Royal Maundy

La cerimonia del Royal Maundy è un evento importante nel calendario reale. Generalmente il Re, che è anche il capo della Chiesa d’Inghilterra, distribuisce ai cittadini delle monete d’argento definite come denaro Maundy. L’evento si tiene il giorno prima del venerdì santo e commemora l’Ultima Cena di Gesù, quando lavò i piedi ai suoi discepoli come atto di umiltà anche se oggi i sovrani non lavano più i piedi ai bisognosi come facevano nel medioevo. La cerimonia del Maundy Money iniziò nel 1662, quando Carlo II distribuì per la prima volta monete.