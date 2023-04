Ad un mese di distanza dal 6 maggio è ufficialmente partito il conto alla rovescia per uno degli eventi di politica estera più importanti dell’anno: fra 30 giorni esatti l’ormai ex principe Carlo d’Inghilterra diventerà una volta e per tutte re del paese, nel corso di una cerimonia di incoronazione che di recente ha fatto davvero molto discutere. Tutti, infatti, sono curiosi di sapere chi Re Carlo III ha deciso di invitare al grande giorno e, ovviamente, la gran parte dell’opinione pubblica vuole sapere se ci saranno (o meno) anche Harry e Meghan.

Ebbeene, nelle scorse ore i media inglesi hanno iniziato a far circolare quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la lista degli invitati. Per essere più precisi, è stato il Daily Mail a fare il punto della situazione, con tutti gli ultimi aggiornamenti del caso. Sul giornale inglese è apparso prima di tutto l’invito cartaceo ufficiale che è stato consegnato ai pochi, fortunati partecipanti che potranno assistere dal vivo alla cerimonia. L’evento, che si svolgerà come da tradizione presso la chiesa di Chiesa di Westminster dove è installato un solene trono, non sarà ovviamente aperto il pubblico. I sudditi potranno com’è ovvio salutare il sovrano una volta uscito dalla cattedrale, affollando le strade londinesi.

Chi è stato invitato all’incoronazione?

Chi c’è, insomma, in questa lista? Scontato dire che saranno presenti il principe William e la moglie Kate e Camilla Parker Bowles, che pare (contrariamente alle anticipazioni) sarà a sua volta incoronata regina. Proprio così: la moglie di Carlo subentrata a Lady Diana dopo la sua morte non sarà più semplicemente “regina consorte” ma regina a tutti gli effetti. Le sorprese però non finiscono qui.

La lista degli invitati in forma ufficiale include anche i “traditori” Harry e Meghan, la cui presenza però ancora non è di fatto stata confermata. Ad avere ricevuto l’invito sono stati anche Alberto di Monaco e la moglie Charlene. Si sa inoltre che il principe George avrà l’onore di reggere le vesti reali insieme ad altri tre paggetti d’onore: si tratta di Lord Oliver Cholmondeley, di 13 anni, Nicholas Barclay, di 13, e Ralph Tollemache, di 12. Tutti questi ultimi tre sono figli di alcuni amici di sua maestà William. Ci saranno chiaramente anche i principini Louis e Charlotte.

Per quanto riguarda la famiglia di Camilla ci saranno i tre nipoti Gus e Louis Lopes e Freddy Parker Bowles, ma anche il nipotino Arthur Elliot. Per il momento, inoltre, la Duchessa di York ha dichiarato di non aver ricevuto alcun invito. Della famiglia reale inglese, per il resto, si sa che saranno presenti le principesse Eugenie e Beatrice, il principe Andrew e la moglie Sophie.

Parlando di altre personalità internazionali sembra certo che il presidente degli USA Joe Biden non potrà essere presente. In rappresentanza degli Stati Uniti ci sarà, in ogni caso, la moglie Jill. In generale, infine, ci si aspetta che almeno 40 capi di Stato e di governo saranno a Londra quel giorno.