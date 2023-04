Charlene di Monaco: un nuovo royal baby a palazzo, l’annuncio

Congratulazioni alla famiglia reale del Principato di Monaco. Nelle scorse ore, infatti, la “Rocca” ha accolto un nuovo royal baby! Alberto di Monaco ha annunciato che lui e la moglie Charlene sono diventati prozii: lo scorso martedì 4 aprile è infatti venuta alla luce la figlia primogenita di Louis Ducruet e della moglie Marie.

La notizia è ovviamente stata accolta con grande giubilo da parte di tutta la famiglia reale. Non è un caso che sia stato lo stesso Alberto a voler fare l’annuncio, come ha riportato in anteprima il giornale locale, Monaco Matin: il reale monegasco ha confermato l’arrivo del bebé nel corso di una solenne cerimonia tenutasi presso l’Auditorium Rainier III, dove ha avuto l’occasione di consegnare anche alcuni diplomi ai ai soccorritori della Croce Rossa locale. “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere diventati genitori di una bambina” ha dichiarato Alberto, affiancato da Camille Gottlieb, la sorella minore di Louis Ducruet a sua volta, ovviamente, diventata zia.

Resta per il momento il segreto sul nome che è stato dato alla piccola, il cui arrivo ha fatto diventare per la prima volta nonna Stéphanie di Monaco. Momentaneamente la famiglia ha mantenuto il riserbo anche sull’identità della bambina. Non risultano, per ora, foto di sorta scattate alla bambina, che però sembra sia fortunatamente in salute. I genitori della bebé, d’altra parte, hanno sempre mantenuto un grande riserbo fin dalla conferma della gravidanza di Marie.

Con il suo annuncio, tra l’altro, Alberto ha fatto una sorta di strappo alla regola. Louis e Marie Ducruet non sono infatti membri attivi della Famiglia Reale monegasca ed è proprio questo il motivo per cui non si sono meritati un comunicato ufficiale del Palazzo.

La notizia avrà chiaramente fatto molto piacere a tutti i fan della famiglia reale di Monaco e ai suoi membri, compresa Charlene. Com’è noto quest’ultima ha passato di recente un periodo davvero molto difficile.

I problemi recenti di Charlene di Monaco

La moglie di Alberto è stata lontana a lungo dalla corte lo scorso anno. La lontananza forzata è stata legata ad una grave infezione a naso, orecchie e gola che l’ha costretta ad una lunga convalescenza in Svizzera.

Al suo ritorno, Charlene è stata oggetto di pesanti pettegolezzi. Si è infatti detto che proprio alla luce degli ultimi eventi, lei e Alberto fossero sull’orlo del divorzio. Secondo i più maligni, lei si sarebbe persino legata ad Alberto con un complesso contratto prematrimoniale milionario. Ma la verità è presto venuta a galla. Lo scorso agosto Charlene ha zittito le voci che da tempo circolavano sul suo conto, dichiarando: