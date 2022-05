Charlene di Monaco rompe il silenzio su Alberto e spiazza: la malattia

La principessa decide di tornare finalmente a mostrarsi in pubblico, senza suo marito, e non evita le domande più spinose dei giornalisti

Charlene di Monaco a sorpresa decide di rompere il silenzio su tematiche delicate di cui si parla ormai da mesi: i rumors sulla presunta rottura con il principe Alberto e la sua malattia. La principessa parla in occasione di un evento di gala, ovvero la Monte-Carlo Fashion Week. Qui riappare finalmente in pubblico, ma senza suo marito. Al suo fianco c’è la figlia Gabriella, con cui sfoggia un look principesco. Per la bambina questo è il primo evento in abito da sera e sembra già avere le idee chiare sulla moda, come la stessa Charlene ha fatto notare.

La Wittstock ha scelto di indossare un abito lungo bianco e argentato con le maniche a sbuffo. Anche questa volta, opta per un look glaciale, apparendo comunque sorridente e felice a fianco della figlia Gabriella. Ha lasciato a lei il compito di consegnare il premio MCFW Fashion Award 2022 allo stilista Ramzen. Ed ecco che per la prima volta Charlene parla della malattia che l’ha colpita lo scorso anno e che ha generato il caos, non solo nella sua vita, ma anche in quella dei suoi familiari.

A Monaco Matin, la principessa di Monaco svela di essere più serena e non nega di aver affrontato momenti davvero dolorosi. Durante l’evento della settimana della moda monegasca, parlando con Nice Matin, Charlene di Monaco risponde finalmente alle voci di divorzio con Alberto. Solo qualche giorno fa, le indiscrezioni facevano sapere che il principe avrebbe deciso di sequestrarle l’auto.

Ora Charlene Wittstock spiazza tutti affrontando i temi più spinosi della sua vita, ovvero i rumors sulla rottura con il marito. Al giornalista, senza nascondersi, chiede: “Intende parlare delle voci sul divorzio o su quelle sulla mia nuova casa in Svizzera?”. Il tutto avviene con molta ironia, ma la principessa decide di tornare seria sull’argomento. Intende, così, spazzare via queste voci.

“È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita, sulla mia coppia. Noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”

Detto ciò, Charlene di Monaco decide di dedicare al marito Alberto parole molto positive. Dunque, in questo modo pare voler davvero smentire le ultime news su un imminente divorzio. La principessa si dichiara grata per come il principe di Monaco ha gestito questa difficile situazione, soprattutto durante la sua lunga assenza a causa della malattia.

“Alberto mi ha sostenuto enormemente, ha fatto di tutto per proteggere me e i nostri figli. Sono felice di essere tornata a Monaca, dalla mia famiglia”

Spinge, in questo modo, via le voci di divorzio? Pare che Charlene di Monaco e Alberto non siano davvero intenzionati a separarsi definitivamente. La principessa, intanto, torna a parlare della malattia che lo scorso anno l’ha colpita e che l’ha tenuta lontana dai suoi affetti. In particolare, spiega qual è il suo attuale stato di salute:

“È ancora fragile e non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso”

Oltre ciò, ammette che attualmente tutta la sua attenzione è puntata sui suoi figli, su suo marito Alberto e sulla sua salute. Queste sono sicuramente le sue priorità. Dopo di che, torna a godersi l’evento insieme alla piccola Gabriella. Con un post su Instagram, la principessa ha ammesso di aver adorato ogni singolo momento della preparazione della figlia per il suo primo evento ufficiale.