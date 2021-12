Charlene di Monaco nota ufficiale: situazione difficile, nessun rientro a casa

Le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco, consorte del Principe Alberto, continuano a preoccupare. L’ultimo comunicato ufficiale rilasciato dal Palazzo lascia intendere che la situazione è ancora seria, anche se al momento pare essere sotto controllo. Ecco come sta la 43enne, che è stata costretta a passare il Natale lontana dalla sua famiglia.

Da ormai quasi un anno la principessa Charlene soffre di chiacchieratissimi problemi di salute. Purtroppo, anche se il suo ritorno in patria dal Sud Africa a inizio novembre 2021 aveva fatto ben sperare, Charlene non sta ancora bene. A comunicarlo è lo stesso palazzo monegasco, che ha spiegato che l’ex nuotatrice si sta ancora riprendendo, anche se, rassicura, “in modo soddisfacente e rassicurante”. La 43enne, a quanto pare, è “sulla via del recupero”, ma ci vorranno ancora mesi prima che torni alla sua vita normale.

Quindi per la salute della principessa c’è ancora molto da fare, sebbene la situazione sembra essere in miglioramento. Ancora non è noto quale male affligge la moglie del Principe Alberto costringendola a rimanere confinata in cura presso una clinica svizzera, come si vocifera.

Dopo il suo ritorno a casa dal Sud Africa, dove ha passato otto mesi alle prese con svariati problemi di salute, sembrava che l’incubo fosse finito. La principessa si è fatta ritrarre in quell’occasione accanto al marito e ai due figli, i gemelli Jacques e Gabriella di sette anni, appena sbarcata a Monaco, scrivendo su Instagram di essere felicissima di riabbracciarli. La serenità trasmessa dal quadretto di famiglia, però, ha presto lasciato spazio all’inquietudine. Il ritorno della principessa in terra monegasca è stato fugace: poco tempo dopo il Palazzo ha comunicato l’assenza di Charlene alla festa di San Ranieri, festa nazionale del paese alla quale prendono parte, come da tradizione, i reali. Il motivo? Ancora una volta debolezza e affaticamento fisico e mentale.

A quanto pare però si tratta di qualcosa di molto più serio. Molti pensano che tutto sia da ricondurre a screzi con il marito, con il quale Charlene sarebbe a un passo dal divorzio. Altri ipotizzano che la principessa soffra di crisi nervose dovute all’assunzione di farmaci. Ciò che si sa per ora è che i suoi problemi l’hanno costretta a ricoverarsi in Svizzera e stare lontana dalla famiglia per le festività natalizie appena passate. I figli di Charlene, infatti, hanno trascorso il Natale solo con il padre e la sorella maggiore di lui, Caroline di Hannover.