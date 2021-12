Charlene Di Monaco, Natale amaro: dove lo passerà, figli lasciati alla rivale

A Palazzo Grimaldi, Charlene Wittstock non sarà presente nemmeno durante le feste natalizie: come sta la principessa

Sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco, al secolo Charlene Wittstock, continua ad aleggiare una fitta coltre di mistero. Quel che si sa con certezza è che tutt’oggi la principessa sta molto male ed è ricoverata in una clinica in Svizzera. La situazione è talmente delicata che la donna non trascorrerà nemmeno il giorno di Natale con il marito Alberto e i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella, che hanno compiuto 7 anni lo scorso 10 dicembre. Il magazine Gente ha riannodato i fili delle ultime vicende relative alla Wittstock, spiegando che i suoi frutti d’amore, a sorpresa, durante le feste natalizie saranno coccolati da Caroline di Hannover, sua cognata e a lungo sua rivale tra i reali.

Sarebbe stata proprio Charlene a chiedere alla sorella maggiore di Alberto di vegliare sui suoi gemelli che in queste settimane, vista l’assenza della madre, hanno trovato amore e affetto nella famiglia Grimaldi che ha cercato di coccolare il più possibile i due piccini, provando anche a creare uno scudo intorno a loro. Motivo? I bambini sono sempre a rischio di udire chiacchiericci e malelingue sul conto della madre.

Charlene e Carolina di Hannover, all’origine delle tensioni

Per quel che riguarda la moglie di Alberto e Caroline, non è un mistero che i rapporti, negli anni, non siano stati idilliaci. A innescare malumori e tensioni, mormorano i ben informati che seguono le vicende di Palazzo Grimaldi, sarebbero state le invidie dinastiche. I dissapori avrebbero cominciato a manifestarsi nel 2011, con l’ingresso nella famiglia della Wittstock, la quale, gioco forza, ha messo più in ombra Caroline che non avrebbe gradito lo sviluppo delle vicende reali.

Oggi, però, qualsivoglia attrito è stato archiviato. Chissà se temporaneamente o definitivamente. Ciò che conta di più, sia per Charlene sia per sua cognata è che i gemelli stiano bene e non soffrano troppo la situazione difficile che sta attraversando la madre.

Charlene di Monaco, fonte anonima: “La principessa è quasi morta e Palazzo Grimaldi minimizza”

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero le condizioni di salute della principessa critiche. Non si placa nemmeno il gossip che sussurra che il matrimonio con Alberto sia ormai giunto al capolinea. “Non sappiamo perché stiano minimizzando il fatto che, in Sudafrica, la principessa è quasi morta! Non è giusto ritrarla come se avesse qualche tipo di sofferenza fisica o emozionale”, ha riferito una fonte vicino ai reali, furibonda per le ricostruzioni ufficiali che filtrano da Palazzo Grimaldi.