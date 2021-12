Charlene di Monaco, quando esce dalla clinica: “Alberto uomo coraggioso”

Quando torna a casa Charlene di Monaco? Continua a esserci un alone di mistero intorno alle sue reali condizioni di salute. Tra le ipotesi c’è quella del tumore. Attualmente, la Wittstock si trova in una clinica di riabilitazione in Svizzera, dove è stata ricoverata al suo ritorno dal Sudafrica. C’è stata tanta attesa sul rientro a Monaco della principessa 43enne, ma non ha retto una settimana a casa. Sono diversi i sospetti che ci sono attualmente sulla moglie di Alberto di Monaco.

Ora le ultime notizie su Charlene indicano il presunto momento in cui tornerà dai suoi figli, Jacques e Gabriella. E mentre c’è chi si dice certo che dietro la misteriosa ‘scomparsa’ della principessa ci sia l’ipotesi divorzio con Alberto. A parlare oggi ci pensa il giornalista Stéphane Bern, esperto dei reali di Palazzo Grimaldi, con un’intervista sul settimanale francese Gala.

Innanzitutto fa sapere che Charlene ha trascorso un anno abbastanza difficile, in quanto si è ritrovata ad affrontare grossi problemi di salute in Sudafrica. “Come chiunque altro nelle sue condizioni, anche lei ha bisogno di riprendersi in un luogo tranquillo e protetto”, dichiara Bern. Nonostante ciò, ammette di essere comunque ottimista.

La moglie di Alberto sta risposando e ora la sua famiglia può sperare “che possa tornare presto a Monaco”. I figli “sentono moto la sua mancanza”, così come suo marito. Infatti, l’esperto assicura che anche per il Principe questo non è stato un anno facile.

“Le preoccupazioni per la salute di sua moglie, il dolore per la sofferenza dei figli, la fatica dei doveri istituzionali, le voci su un presunta crisi…. Alberto ha affrontato tutto questo da solo”

Il Principe sta dimostrando di essere “un uomo estremamente coraggioso” facendo notare “una forza d’animo grandissima”. In questo lungo periodo di assenza di Charlene, Alberto ha potuto contare sul sostegno delle sue sorelle, Caroline e Stéphanie, che si sono prese cura dei bambini. Nonostante ciò, lui ci ha sempre tenuto a mettere davanti i suoi doveri di padre, anziché quelli di sovrano.

Bern non è rimasto stupito dal coraggio del Principe di Monaco. Fa presente che ha sempre avuto la forza di affrontare i problemi di petto. Nei mesi scorsi, l’esperto ha avuto modo di stare vicino ad Alberto e sa che per lui questo non è stato un anno semplice. Sente la mancanza di sua moglie, che “ama profondamente” e sente il bisogno di averla accanto.

Ma quando tornerà a casa Charlene di Monaco? Ovvero, quando uscirà dalla clinica in cui è ricoverata? Non c’è attualmente una data precisa o almeno non è stata resa nota. Ci sono buone speranze che il suo ritorno possa avvenire con il nuovo anno. Come già si era capito, la Principessa non avrà la possibilità di trascorrere il Natale con i suoi figli Jacques e Gabriella.

Sembra ormai certo che i due bambini potranno riabbracciare la loro mamma solo nel 2022, dunque dopo le festività natalizie e di Capodanno.