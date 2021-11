Charlene di Monaco, versione ufficiale ribaltata: aleggia lo spettro “divorzio”

Spifferi, sussurri, intrighi e retroscena: la situazione di Charlene di Monaco continua ad essere avvolta dal mistero. Secondo molti il caso della moglie di Alberto sarebbe ben differente rispetto alla versione ufficiale fatta trapelare da Palazzo Grimaldi. L’ultima bomba l’ha lanciata il settimanale francese ‘Voici’ che a gettato ombre su tutta la faccenda relativa all’ex modella 43enne.

Attualmente è ricoverata in Svizzera, motivo per cui non la si è vista con Alberto e i figli alla Festa Nazionale a Dubai, evento che è stato celebrato lo scorso 13 novembre. Dietro al forfait, però, secondo una fonte che ha preferito mantenersi anonima, ci sarebbe altro. Vale a dire che l’assenza non sarebbe stata dettata soltanto dalle precarie condizioni di salute della donna.

“Charlene ha retto una settimana a Monaco – riferisce il magazine ‘Voici’, citando la fonte anonima con cui è entrato in contatto -. Ma ogni volta che mette piede alla Rocca subisce pressioni. Si è ripresa, in questi mesi in Sudafrica, ma le sue condizioni restano preoccupanti. Ed è ancora troppo fragile per affrontare gli obblighi imposti dal suo ruolo“.

Fino a questo punto la versione combacia con quella ufficiale, secondo cui Charlene è appunto impossibilitata a presenziare a manifestazioni pubbliche per via di una salute tutt’altro che rosea. Ma ci sarebbe dell’altro: cosa? La principessa sarebbe “determinata a salvarsi”. Tradotto, significa che la moglie di Alberto di Monaco vorrebbe defilarsi sempre più dagli impegni di Palazzo per via di alcuni legami profondamente deteriorati con alcuni membri reali.

Il punto è che, secondo ‘Voici’, i problemi (al netto di quelli fisici) che avevano spinto Charlene ad andare in Sud Africa si sono ripresentati tali e quali non appena la stessa principessa ha rimesso piede a Palazzo Grimaldi. Per questo la 43enne avrebbe voluto posticipare ulteriormente il suo rientro. Alla fine, però, l’avrebbero avuta vinta le pressioni del marito. Alberto avrebbe stabilito come ‘dead line’ del suo ritorno il giorno della Festa Nazionale: appunto il 13 novembre.

Charlene di Monaco sarebbe pronta a firmare le carte del divorzio dal marito Alberto

“Charlene ha accettato di tornare solo a condizione che all’evento non ci fosse Carolina, con la quale i rapporti sono da sempre tesi e complicati“, ha spiegato sempre la fonte anonima a Voici. E non è finita qui perché il settimanale ha infine riferito che Charlene, dopo che avrà ricevuto le cure in Svizzera, non è escluso che possa chiedere di firmare le carte del divorzio.