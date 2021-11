Charlene di Monaco ricoverata, odissea senza fine: parla il marito Alberto

Secondo quanto trapelato dallo stato monegasco le condizioni della Principessa Charlene di Monaco non sono ancora ottimali. Anzi, secondo quanto riferito dallo stesso marito, Principe Alberto, l’ex nuotatrice è ricoverata in una nuova struttura medica dove rimarrà per ancora molto tempo. Ecco le ultime novità sulla salute della principessa e i problemi che la starebbero affliggendo.

L’assenza della Principessa Charlene a Palazzo è una vera e propria zavorra che il Principe di Monaco si porta con sé da mesi. Sono molte le speculazioni sulle vere ragioni che hanno portato la 43enne all’esilio in Sud Africa durato ben otto mesi. Ufficialmente Charlene ha subito varie operazioni, ha avuto complicanze a causa di un’infezione ed è stata ricoverata dopo aver avuto un collasso. Il giornale “Voici”, invece, ha svelato che i veri problemi di Charlene sarebbero legati all’assunzione di cocktail di farmaci e a deliri.

Alberto ha deciso di dare in prima persona aggiornamenti sulle condizioni della moglie ai microfoni di “People”. La madre dei piccoli Jacques e Gabriella ha fatto ritorno a Montecarlo ad inizio novembre 2021. Tuttavia, a quanto pare, la 43enne non si è ripresa del tutto: per questo è stato annunciato che non sarebbe stata presente alla Festa Nazionale del paese del 19 novembre. Il Principe ha spiegato che la moglie si trova attualmente in un centro di riabilitazione fuori Monaco in quanto al momento è “esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri”. Secondo il 63enne la moglie sarà ricoverata ancora per diverse settimane “al minimo”.

L’incubo per i Grimaldi sembrava finito. Dopo qualche ora dal ritorno di Charlene, però, ha spiegato Alberto, “è diventato abbastanza evidente che non stesse bene”.

Charlene di Monaco, Alberto ribadisce: “Non abbiamo problemi di coppia”

Durante l’intervista il Principe di Monaco ha voluto affrontare di petto le malelingue che hanno detto di tutto su Charlene, insinuando che fosse stata lontano da lui a causa di problemi coniugali, che abbia il cancro, che stia soffrendo a causa di interventi di chirurgia estetica andati male. I meglio informati hanno notato che Charlene e il marito non hanno avuto modo di festeggiare il loro decimo anniversario di matrimonio lo scorso luglio 2021. Alberto ha negato categoricamente tutto ciò.

“Probabilmente sarò costretto a specificarlo più volte, ma tutto ciò non ha niente a che fare con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. I problemi non riguardano la nostra relazione; non la relazione tra marito e moglie. Si tratta di qualcosa di natura diversa.”

Il monegasco ha spiegato che il ricovero è stata una soluzione decisa dalla diretta interessata, che ha compreso che era la cosa più giusta da fare: