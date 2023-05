Re Carlo, ira all’incoronazione: tutta colpa di William e Kate, il video

Sulla carta, sembra che l’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra svoltasi a Londra lo scorso 6 maggio sia andata liscia come l’olio. L’evento, al di là della pioggia battente, è stato un trionfo per il nuovo sovrano, che però i media internazionali hanno pizzicato in un momento di stizza che è già diventato virale. In queste ultime ore è infatti spuntato fuori un video di Re Carlo a bordo della sua carrozza mentre, irritato, si lamenta per il comportamento del figlio, il principe William, e di Kate Middleton.

Ma cos’avranno mai combinato il sangue del suo sangue e l’adorata nuora? A rendersi conto delle parole pronunciate da Carlo mentre si trovava in attesa nell’enorme e sfarzosa carrozza reale è stato Sky News, che si è messo d’impegno per leggere il labiale del re. L’indagine, se così si può chiamare, ha portato il media a scoprire che Carlo ha pronunciato le seguenti parole: “Non possiamo mai essere puntuali” e “Ce n’è sempre una”. Questo perché, a quanto pare, William e Kate si sono attardati più del dovuto prima di riuscire a prendere posto nell’abbazia di Westminster (insieme ai figli) dove si sarebbe tenuta la solenne cerimonia. Ecco dunque che per colpa loro Carlo e Camilla hanno dovuto attendere qualche minuto in più rispetto al programma prestabilito. Ecco il video del momento clou.

Britain's King Charles allegedly remarked 'this is boring' and 'we can never be on time' before his coronation, after being forced to wait for William and Kate, who arrived late at Westminster Abbey, a lip reader has claimed pic.twitter.com/ldklErT110 — The Irish Times (@IrishTimes) May 8, 2023

Questa non è certo l’unica volta che, di recente, Re Carlo si è mostrato irritato in un’occasione pubblica. I sudditi ricorderanno di certo quando mesi fa, in occasione della cerimonia di proclamazione, Carlo ebbe uno scatto d’ira a causa di un calamaio posizionato dai suoi collaboratori sulla scrivania in un posto che lo infastidiva e gli impediva di scrivere comodamente. “Non riesco a sopportare questo aggeggio” aveva dichiarato in quell’occasione Carlo, rivolgendosi alla sua Camilla con tono duro.

A parte questo momento d’ira momentaneo, ad ogni modo, Re Carlo sembra essersi goduto al massimo questi giorni così speciali insieme alla sua famiglia. Ieri sera, durante il grande concerto per l’incoronazione, il nuovo sovrano del Regno Unito si è mostrato felice, sorridente e impegnato a ballare in modo spensierato sulle note dei brani di Katy Perry e Lionel Richie.