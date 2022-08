Meghan Markle: perché odia la vicina di casa Katy Perry

Meghan Markle non sopporterebbe Katy Perry. O almeno così ha spifferato di recente il Daily Star. Le due sono vicine di casa a Los Angeles con i rispettivi partner – l’ex attrice con il Principe Harry, la popstar con Orlando Bloom – ma non avrebbero un buon rapporto. A quanto pare la duchessa di Sussex si sarebbe legata al dito un vecchio commento rilasciato dalla cantante qualche anno fa.

“Orlando è molto comprensivo con Harry e Meghan e se vede qualcosa di sospetto nella loro casa li avverte immediatamente”, ha spifferato una fonte al magazine. Le due coppie vivono nello stesso esclusivo quartiere, a Montecito. Nonostante il divo del Signore degli Anelli e il figlio di Diana abbiano un rapporto cordiale e rispettoso non possono considerarsi amici.

“Sono buoni conoscenti, ma difficilmente li vedremo a cena con le rispettive consorti”, ha aggiunto l’insider. Ma perché Meghan Markle non rivolgerebbe neppure la parola a Katy Perry? Tutto risalirebbe al 2018, anno in cui la protagonista della serie tv Suits ha detto sì ad Harry nel Regno Unito, in mondovisione.

Qualche giorno dopo il matrimonio a Katy Perry è stato chiesto un parere sull’abito della sposa durante il red carpet di American Idol. “Avrei fatto qualche prova in più”, ha dichiarato a Entertainment Tonight l’artista, che non aveva dunque apprezzato fino in fondo la mise di Meghan.

Katy ha addirittura ammesso di aver preferito il vestito indossato da Kate Middleton alle nozze con il Principe William celebrate sette anni prima, nel 2011. Dichiarazioni che non sono proprio piaciute alla Markle, che da allora nutrirebbe profondo rancore e disprezzo nei confronti della compagna di Orlando Bloom.

Le due non si rivolgerebbero la parola e si ignorerebbero completamente. Meghan Markle non nutrirebbe particolare stima e affetto nei confronti di Katy Perry, tra le cantanti più note della pop music americana degli ultimi anni.

La principessa di Montecito

L’astio nei confronti di Katy Perry non sarebbe un caso isolato. Secondo i gossip degli ultimi mesi dopo l’arrivo di Harry e Meghan in California – in seguito all’addio alla famiglia reale inglese – la Markle sarebbe stata soprannominata dai nuovi vicini di casa “la principessa di Montecito” per i suoi modi arroganti e presuntuosi.

Modi che, secondo qualcuno, potrebbero portare alla lunga alla fine del matrimonio con il Principe Harry, che fino ad oggi ha supportato e sopportato in tutto e per tutto la sua dolce metà.