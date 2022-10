Re Carlo III: quando ci sarà l’incoronazione, c’è la data ufficiale

Habemus datam. Nella giornata di oggi, 11 ottobre, le autorità britanniche hanno finalmente reso noto quando, con esattezza, l’ormai ex principe Carlo, figlio della compianta sovrana Elisabetta II, diventerà re d’Inghilterra a tutti gli effetti. La cerimonia di insediamento è già avvenuta giorni fa, a breve distanza temporale dalla morte di una delle sovrane più amate della storia. Per quanto riguarda invece l’incoronazione, come da protocollo reale, già si sapeva che sarebbe stato necessario attendere ancora dei mesi.

La cerimonia di incoronazione del principe Carlo, anzi pardon, di Re Carlo III, avverrà il 6 maggio del 2023. Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale in pompa magna è Buckingham Palace. Il grande evento si terrà nell’abbazia di Westminster a Londra, la stessa chiesa dove si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II e quelli della ex moglie di Carlo, Lady Diana Spencer.

Ovviamente, ad affiancare Re Carlo nel corso di tutta la cerimonia più importante della sua vita ci sarà l’attuale moglie, Camilla Barker Bowles, oggi a tutti gli effetti regina consorte. Com’è ovvio, all’evento parteciperanno tutti i principali membri della famiglia reale inglese, compresi il principe William (e futuro re d’Inghilterra, secondo la successione reale), la moglie Kate Middleton e i tre figli della coppia. Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sulla presenza di Harry e Meghan Markle, che si sono ormai allontanati dalla famiglia reale dopo aver fatto emergere scandali e altarini con un’intervista shock concessa lo scorso anno a Oprah Winfrey.

In che rapporti sono oggi Re Carlo III e Harry

In molti si erano convinti che il ritorno in patria di Harry per il periodo di lutto successivo alla morte dell’adorata nonna avrebbe riportato la pace in famiglia. Purtroppo, però, le cose starebbero in modo diverso.

Harry e Meghan, infatti, sono stati declassati nel sito della royal family. I due duchi di Sussex sono finiti in fondo alla pagina della famiglia reale al fianco del principe Andrea, coinvolto in tempi non sospetti nello scandalo Epstein. L’incoronazione di Carlo III sarà una nuova occasione per buttare alle ortiche le tensioni del passato?