Harry e Meghan, Re Carlo getta benzina sul fuoco: l’amara novità

Proprio nelle scorse ore si parlava di un’atmosfera di pace tra Harry, Meghan Markle e la famiglia reale. A fare ben sperare non solo le ultime indiscrezioni, ma anche il fatto che si siano ritrovati tutti durante il lutto per la Regina Elisabetta II. Con l’arrivo di Re Carlo III molti credevano che la situazione sarebbe migliorare. Sembra, però, che questa svolta sia lontana, almeno per il momento. Il motivo? Ebbene proprio ora che non c’è più Elisabetta II e, invece, sul trono siede Carlo III ecco che avviene un cambiamento importante sul sito della famiglia reale.

Per molti potrà sembrare una sciocchezza, ma in realtà questi sono gesti di grande rilevanza nel Regno Unito. Scendendo nel dettaglio, Harry e Meghan sono stati declassati nel sito della royal family. I due duchi di Sussex sono, dunque, finiti in fondo tra i membri della famiglia, insieme a chi? Al principe Andrea. Quest’ultimo è ormai caduto in disgrazia, dopo essere stato coinvolto nello scandalo di Epstein. Dunque, è stato spostato in fondo alla lista. Non viene preso in considerazione all’interno della royal family, questo è chiaro.

E sembra che sia lo stesso discorso per Harry e Meghan, che ora si ritrovano in fondo al sito ufficiale. Addirittura, la coppia si trova attualmente posizionata sotto i reali minori, come i cugini di Elisabetta II. Harry dovrebbe essere, chiaramente, in alto visto che è il figlio dell’attuale Re. Invece, con la morte della Regina Elisabetta II, ecco che sotto la guida di suo padre subisce questo amaro colpo.

Sembra che questa sia una strategia adottata da Carlo III, che ha sempre creduto nello snellimento della monarchia, in modo da avere dei vantaggi sui contribuenti britannici. Un altro aspetto che non passa inosservato riguarda i nipoti Archie e Lilibet, figli di Harry e Meghan. Mentre William e Kate Middleton sono stati automaticamente riconosciuti come Principe e Principessa di Galles dopo la morte di Elisabetta, i titoli dei due bambini non sono cambiati.

Su questo punto, però, non si tratta di una decisione definitiva. Buckingham Palace, di recente, ha fatto sapere che non funziona completamente l’aggiornamento del sito ufficiale. Pertanto, la situazione per Archie e Lilibet potrebbe cambiare presto. Non si può dire la stessa cosa per i loro genitori, che ormai sono stati declassati.

Intanto, il Daily Mail fa sapere che Carlo III spera di ritrovare la pace con suo figlio Harry. Certo, dopo questa scelta di spostarli in fondo sul sito della famiglia reale, le speranze diminuiscono nuovamente.