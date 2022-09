La corona imperiale è poggiata sul feretro della regina Elisabetta. La sovrana si trova al momento presso Westminster Hall, dove il suo popolo potrà portarle l’ultimo saluto. Una folla immensa è da giorni appostata nelle vie di Londra, da Buckingham Palace in poi, per poter rendere omaggio alla loro regina. Oggi c’è stata la sfilata che ha condotto il feretro da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove si è riunita la famiglia prima di lasciare posto al popolo. Nelle immagini andate in onda su Canale 5 e in tutto il mondo, però, non è passata inosservata la corona imperiale di Stato della regina Elisabetta.

In tanti si sono sicuramente domandati quanto costa la corona sul feretro della regina, ma non ci sono informazioni in rete in merito. Per scoprire l’inestimabile valore della corona della regina Elisabetta bisognerebbe sommare il valore di tutte le preziosissime pietre incastonate in essa. La corona fa parte della collezione di gioielli della Corona inglese ed è usata dai sovrani nella cerimonia di incoronazione e in pochi altri appuntamenti.

La base della corona è stata realizzata nel 1838 per la regina Vittoria, poi è stata riassemblata per l’incoronazione di Giorgio VI nel 1937. Adesso è più leggera e più facile da indossare, seppure non abbia perso il suo valore. Ha subito un’ulteriore modifica per l’incoronazione della regina Elisabetta II nel 1953 per renderla più femminile. Se è difficile calcolare e risalire al costo della corona della regina Elisabetta, diverso è il discorso per altre caratteristiche.

Per esempio si conosce il peso della corona imperiale della regina: 910 grammi in tutto per 31,5 centimetri di altezza. Per quanto riguarda le pietre preziose che la compongono, invece, l’elenco è decisamente ricco: 2868 diamanti (1363 a taglio brillante, 1273 a taglio a rosetta e 147 a taglio a tavola), 273 perle, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 5 rubini. Inoltre è realizzata in oro, argento e platino. Il berretto viola racchiuso in essa è in velluto bordato di ermellino.

Tra le pietre preziose della corona imperiale sul feretro della regina Elisabetta è possibile trovare alcune gemme leggendarie. C’è lo zaffiro di Sant’Edoardo del 1163 nella croce sulla cima. Sulla croce sulla fronte c’è il rubino del Principe Nero. Nella corona c’è anche uno dei diamanti più costosi al mondo: si tratta del Cullinan II di 317 carati. Infine c’è lo zaffiro Stuart di 104 carati.