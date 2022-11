Re Carlo aggredito, uova contro di lui e Camilla: il video

Paura e sgomento questa mattina per Re Carlo e la regina consorte Camilla Parker Bowles, impegnati insieme in una visita ufficiale presso la cittadina di York. Mentre i due nuovi sovrani reali inglesi si trovavano per la strada, sorridenti, per salutare i sudditi accorsi per vederli dal vivo, un uomo di cui ancora non è stata rivelata l’identità si è permesso di rendersi protagonista di un‘aggressione nei loro confronti.

L’occasione, tra l’altro, era particolarmente emozionante per Carlo: lui e la moglie si trovavano in città per partecipare ad cerimonia di inaugurazione di una statua dedicata alla compianta Regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso settembre. La giornata però è stata rovinata proprio da questo odiatore sconosciuto che, nascosto fra la folla, ha lanciato diverse uova in direzione della coppia.

Nel video che ha iniziato a circolare online si vede l’uomo (un giovane dai capelli castani) tirare contro i sovrani quattro uova in totale gridando slogan indistinguibili, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine locali ed essere arrestato. Mentre si consumava l’aggressione, alcuni fra la folla gridavano “God save the king” ovvero “Dio salvi il re”.

Carlo e Camilla, per fortuna, non sono stati nemmeno sfiorati dalle uova. L’aggressore non è infatti riuscito a centrare il suo obiettivo e i due, forse solo un po’ frastornati, hanno proseguito la loro visita senza battere ciglio. Qui sotto il video della scena.

???? BREAKING NEWS: Egg thrown at “King” Charles during visit to York as man detained by police.

Protester was arrested while screaming “this country was built on slavery” The monarchy is a complete yoke at this point ???? pic.twitter.com/rc5L0Zufmx — Terrence Daniels (Captain ???? Planet) (@Terrence_STR) November 9, 2022

Le aggressioni a colpi di cibo ai reali inglesi: i precedenti

Questa non è la prima volta che uno dei membri della famiglia reale inglese è oggetto del lancio di uova o altri generi alimentari per protesta.

Nel lontano 1995, a Dublino, alcuni riottosi anti britannici avevano lanciato uova allo stesso Carlo mentre si trovava in centro città a passeggiare. Pochi mesi fa a Nottingham, invece, erano state lanciate uova in segno di protesta all’auto reale dove viaggiava la Regina Elisabetta.

Più di recente, invece, gli attivisti di Just stop oil hanno spalmato una torta contro il volto della statua di cera di Re Carlo presso il museo Madame Tussauds di Londra. Una scelta curiosa, visto e considerato che uno dei punti più importanti dell’agenda politica di Carlo è sempre stata proprio la lotta al cambiamento climatico.