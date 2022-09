Regina Elisabetta, cause e orario della morte: il certificato spiazza

Nelle scorse ore è emerso un documento che certifica non solo come si è spenta la sovrana, ma anche a che ora. Le informazioni però hanno lasciato in molti senza parole

Sono stati ufficialmente svelati i dettagli sulla morte della Regina Elisabetta II, scomparsa dopo un regno di 70 anni lo scorso 8 settembre nel castello di Balmoral, circondata dai suoi affetti. Nelle scorse ore è emerso il certificato di morte della sovrana, registrato dalla figlia, la principessa Anna, lo scorso 16 settembre: un documento che include delle informazioni, per così dire, inaspettate.

Oggi stesso, il National Records of Scotland (una sorta di anagrafe scozzese) ha pubblicato il certificato del decesso di Elisabetta: al suo interno si spiega che Elisabetta è morta “di vecchiaia” all’età di 96 anni l’8 settembre 2022 nel castello di Balmoral. Sua Maestà è venuta a mancare, per essere precisi, alle ore 15:10 locali della residenza reale.

Il comunicato ha già scatenato molta ilarità sui social. Vista e considerata la sua età già molto avanzata, la “morte per vecchiaia” non è nulla che possa stupire più di tanto. Ad ogni modo, resta pur sempre la versione ufficiale e definitiva della Casa Reale. Fin da quando è stato annunciato il decesso, infatti, i principali media avevano parlato di una morte sopraggiunta come conseguenza di una brutta caduta. Se così fosse stato, ad ogni modo, la cosa sarebbe stata in qualche modo riportata (perlomeno in teoria). La teoria della caduta, tra l’altro, era emersa grazie a non meglio specificate “fonti vicine alla Famiglia Reale”.

La sovrana, come confermato anche con i post social della Royal Family, è effettivamente morta “in modo sereno”, con tutta la famiglia al suo capezzale. Per il resto, è interessante notare come l’orario della morte indicato confermi quello che già si era detto in precedenza. L’annuncio della morte di Elisabetta è infatti giunto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 ora locale. Erano in molti, in ogni caso, ad essersi convinti che la regina fosse in realtà morta da ore e che la casa reale avesse atteso il momento giusto per dare la ferale notizia.

Elisabetta, nel corso della sua vita, non aveva mai sofferto di particolari patologie. Eccezion fatta per il Covid che l’aveva colpita, la reale aveva sempre dimostrato di avere una salute di ferro. Non stupisce, alla luce dei fatti, che sia morta per cause naturali.