Raz Degan oggi: la nuova fidanzata Stuart e il legame con Paola Barale

By

In che rapporti sono rimasti l’ex modello e attore e la bionda soubrette

Raz Degan e Paola Barale sono andati avanti con le rispettive vite. Dopo una storia lunga tredici anni le strade dell’israeliano e della piemontese si sono divise. Tra i due c’è stato un riavvicinamento nel 2017, quando Raz ha partecipato all’Isola dei Famosi ma non è bastato. In che rapporti sono rimasti Degan e la sosia di Madonna?

Purtroppo Raz Degan e Paola Barale hanno completamente tagliato i ponti. È stata l’ex valletta di Mike Bongiorno a confidarlo nell’ultima intervista concessa ad Adriana Volpe a Ogni Mattina, il programma su Tv 8. La Barale ha spiegato di non sentire né vedere più il suo ex fidanzato.

Tra Raz e Paola sembrava esserci un ritorno di fiamma ai tempi dell’Isola dei Famosi ma i diretti interessati hanno preferito spezzare del tutto la loro relazione. Con grande delusione della Barale, che ha ammesso di aver sofferto parecchio a causa di Degan.

Paola Barale ha dichiarato apertamente che Raz Degan l’ha fatto soffrire parecchio. La 53enne ha preferito non svelare ulteriori dettagli ma forse il mancato matrimonio e i figli che non sono mai arrivati hanno influito in qualche modo sul lungo rapporto.

Oggi Paola Barale è single e alla ricerca del grande amore mentre Raz Degan ha ritrovato l’amore. Il 52enne, che vive in un trullo in Puglia, è felicemente fidanzato con una donna che si chiama Stuart. Una mora che è stata pizzicata con Raz, per le strade di Roma, qualche mese fa.

Degan, da sempre molto restio a parlare della sua vita privata, ha confermato la relazione durante un’ospitata a Verissimo. Il diretto interessato ha però preferito non aggiungere di più. Secondo i beninformati, però, questo rapporto va avanti ormai da circa un anno.

Nel salotto di Silvia Toffanin Raz Degan non ha esitato a definire la sua nuova compagna “una sirena”. Una donna dunque speciale che ha ridato gioia ed entusiasmo all’artista, che è tornato anche a recitare nonostante la pandemia. Raz è stato infatti guest star di una puntata di Lolita Lobosco, la fiction Rai con Luisa Ranieri.