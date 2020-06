Paola Barale è tornata in televisione. La showgirl è stata ospite della prima puntata di Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv 8 condotto da Adriana Volpe e il giornalista di Sky Tg24 Alessio Viola. La 53enne ha parlato a lungo della sua carriera, degli esordi nel mondo della tv come sosia di Madonna, della lunga collaborazione con Mike Bongiorno e dell’attuale percorso a teatro (che ha dovuto momentaneamente sospendere a causa dell’emergenza Coronavirus). Impossibile evitare domande sulla vita privata di Paoletta, che è stata sempre chiacchieratissima. La Barale, che è ancora single, ha però ammesso di essere parecchio stanca di parlare dell’ex marito Gianni Sperti e dell’ex compagno Raz Degan. Nella nuova trasmissione l’attrice ha chiarito di non avere più alcun rapporto né con Gianni né con Raz e di non avere dunque più nulla da dire su queste storie passate, decisamente morte e sepolte.

Le ultime dichiarazioni di Paola Barale su Raz Degan e Gianni Sperti

“La vita va avanti. Ognuno di noi ha situazioni diverse. Non so più che dire. Non ci vediamo, non ci sentiamo. Direi basta”, ha dichiarato Paola Barale a Ogni Mattina. Così l’ex volto Mediaset ha glissato sulla domanda sui suoi amori famosi, ovvero Raz Degan e Gianni Sperti. La Barale non ha mantenuto nessun legame con i due visto che entrambe le relazioni sono finite male. In una vecchia intervista la soubrette ha confidato che la fine della liaison con Degan l’ha fatto soffrire parecchio e l’Isola dei Famosi 2017 non ha aiutato la coppia a ritrovarsi. Oggi Paola e Raz si mantengono a debita distanza, certi che dopo 13 anni di convivenza il rapporto si è ormai esaurito.

Perché sono finite le storie d’amore con Raz Degan e Gianni Sperti

Il matrimonio tra Paola Barale e Gianni Sperti è durato dal 1998 al 2001. A dividerli, a quanto pare, i progetti futuri: lui voleva dei figli, lei all’epoca preferiva concentrarsi sul lavoro. Dal 2002 al 2015 la Barale ha amato Raz Degan: ad oggi sono ancora ignoti i motivi di questa brusca separazione. In molti speravano in un ritorno di fiamma nel 2017, quando Paola ha supportato Raz all’Isola dei Famosi, ma i due hanno finito per allontanarsi ancora di più.