Raz Degan, l’amore con Stuart decolla: tutti i dettagli della love story

Raz Degan in love con Stuart. Il cuore del modello israeliano è stato stregato dalla donna di cui al momento poco o nulla si sa, se non il nome, appunto Stuart. Mora e affascinante, la si è vista con lui tra le vie di Roma. La coppia è stata pizzicata da Chi Magazine mentre era intenta a fare dello shopping natalizio. Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha ribadito che la relazione non è di ‘primo pelo’. Sarebbe decollata già da oltre un anno. In effetti lo stesso Raz aveva affermato lo scorso gennaio di essersi legato a “una sirena”. Quella sirena è rimasta al suo fianco.

Da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, Degan in questi mesi tribolati per tutti a causa dello scoppio della pandemia non si è mai perso di vista con Stuart. La rivista Chi anzi rende noto che il periodo di restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria è servito alla coppia per approfondire la sua conoscenza e far sì che il legame si consolidasse ancor più. Niente altro è dato sapere visto che Raz è una tomba. D’altra parte lo è sempre stato: le sue frequentazioni sono state sempre protette con particolare cura dal chiacchiericcio mondano e anche stavolta non ha fatto alcuna eccezione.

Il 52enne israeliano in realtà qualcosa sulla nuova compagna lo disse a Verissimo, da Silvia Toffanin. Mesi fa confessò che aveva al fianco una donna speciale senza aggiungere altro. Si afferrò che la love story fosse in erba e promettente. Ora la conferma che le aspettative sono state rispettate.

Quindi, per Raz, archiviato definitivamente, casomai si avesse voluto una ulteriore conferma, il capitolo Paola Barale. La storia con la conduttrice fece sognare ma qualcosa a un certo punto si ruppe e si consumò un addio turbolento.

Oggi Paola non vuole più sentire parlare di Degan. Così si è pronunciata in una recente intervista a Live – Non è la d’Urso, dove commentò dei filmati di Gianni Sperti e dell’ex israeliano: “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male. Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere a parlare di queste persone”.