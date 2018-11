Raoul Bova e Rocio tornano a casa con la figlia neonata Alma

Seconda figlia per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Su Chi, nel numero in edicola da mercoledì 7 settembre, sono state pubblicate le prime foto di Alma, la figlia di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. I paparazzi di Alfonso Signorini sono riusciti a immortalare la coppia davanti al portone dell’abitazione romana, di rientro dalla clinica dove lo scorso 1 novembre l’attrice e ballerina spagnola ha partorito. La bambina, com’è noto, è stata chiamata Alma, che in italiano vuol dire “anima”. Per Rocio e Raoul si tratta della seconda bambina insieme: nel 2015 hanno avuto Luna. L’attore ha poi due figli ormai adolescenti, Alessandro Leon e Francesco, nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano. Al momento Bova e la Morales non sono sposati e non sono intenzionati a farlo.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales uniti dal 2013

Insieme dal 2013, dopo l’incontro sul set di Immaturi-Il viaggio, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno annunciato la nascita della figlia su Instagram. Con un tenero scatto dove si intravedono le manine della piccola, le due star dello showbiz italiano hanno espresso tutta la propria felicità. Immediate le reazioni dei fan e le congratulazioni dei colleghi famosi. Tra quest’ultimi non sono mancati i commenti della cantante Emma Marrone e dell’ex Velina di Striscia la notizia Costanza Caracciolo, che aspetta una figlia da Bobo Vieri.

Raoul Bova è rientrato in Italia per stare vicino alla compagna

Per assistere al parto di Rocio Munoz Morales, Raoul Bova è rientrato in anticipo in Italia. Da mesi l’attore sta infatti girando in Sud America un nuova serie tv per Netflix. In queste settimane, inoltre, è protagonista su Rai Uno, con la fiction I Medici 2, dove recita accanto a Daniel Sharman e Sean Bean. Rocio, invece, dopo aver condotto in Spagna la versione locale di Ballando con le Stelle ha scelto di prendere una pausa dal lavoro per godersi gli ultimi mesi della gravidanza.