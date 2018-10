Raoul Bova a Bogotà, pubblico emozionato: “Sto girando una serie di Netflix”

Raoul Bova a Bogotà in collegamento con Domenica In: l’annuncio sulla nuova serie tv Netflix

In collegamento a Domenica In in diretta interviene Raoul Bova, il quale fa un annuncio che emoziona il pubblico. Il noto attore di origini calabrese sta preparando una nuova serie televisiva per NBC prodotta da Netflix. Al momento, l’interprete di Papa Sisto IV in I medici 2, si trova in Colombia, precisamente a Bogotà. Proprio da lì, Mara Venier decide di fare una video chiamata con il noto attore. Il collegamento, però, non è dei migliori. La stessa conduttrice appare molto infastidita per questo motivo. Infatti, la sua voce arriva molto tardi a Raoul, tanto che quest’ultimo riesce a rispondere solo a qualche domanda. La video chiamata viene poi chiusa dal programma in quanto non c’è modo di avere una conversazione con l’attore. Anche Bova appare abbastanza in difficoltà per questo collegamento. L’attore non riesce a sentire in tempo le domande di Mara, tanto che ad un certo punto non ha neanche la possibilità di salutare il pubblico e la conduttrice. Ma l’annuncio sulla sua nuova serie tv viene comunque ascoltato dal pubblico.

Raoul Bova, quando tornerà in Italia: il collegamento con Domenica In non va

I telespettatori ironizzano sul pessimo collegamento tra Domenica In e l’attore, il quale si ritrova a parlare per i fatti suoi mentre Mara gli fa qualche domanda. La conduttrice si rende conto che la sua voce non arriva più a Bova e così chiude la video chiamata. Il pubblico sui social si mostra contento del fatto che Raoul stia registrando una nuova serie televisiva prodotta da Netflix. Si trova a Bogotà e le riprese continueranno ancora per un po’ di tempo. Infatti, quando Mara chiede all’attore quanto ancora resterà in Colombia, lui risponde di non sapere precisamente quando rientrerà in Italia. “Le riprese sono lunghe, dovrei tornare intorno a fine novembre”, rivela Raoul ai microfoni di Domeni In. I telespettatori sottolineano sui social questo nuovo progetto di Bova, di cui ancora però non si sa nulla. Infatti, non sappiamo bene quale serie televisiva prodotta da Netflix stia registrando l’attore italiano.

Raoul Bova, uno degli attori italiani più amati: commenti positivi sui social

Raoul è sicuramente uno degli attori italiani più apprezzati dal pubblico italiano. Dopo aver seguito in diretta l’intervista Alessandro Gassman, definito uno degli uomini più affascinanti, le telespettatrici si lasciano andare a commenti positivi nei confronti di Bova. Ora non ci resta che attendere per scoprire quale serie televisiva vedrà il volto di Raoul.