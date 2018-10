Alessandro Gassman a Domenica In: “Ho paura, ma non uso più tranquillanti”

Alessandro Gassman, la confessione a Domenica In: “Non prendo più tranquillanti, ma soffro ancora”

Alessandro Gassman a Domenica In rivela che finalmente è riuscito a superare una grande difficoltà: l’ansia. L’attore, interprete dell’ispettore Giuseppe Lojacono in I bastardi di Pizzofalcone, dichiara di essere riuscito a mettere da parte i tranquillanti. Mara Venier ricorda come qualche anno fa, Gassman fosse costretto ad assumere medicinali prima di presentarsi in uno studio televisivo o a teatro. Alessandro appare abbastanza agitato durante questa intervista, ma riesce a contrastare l’ansia tranquillamente. Lo stesso attore conferma di non essere riuscito a distruggere completamente le sue paure. Infatti, ancora oggi, dopo tanti anni di recitazione, ha paura prima di salire sul palco di un teatro. Sembra impossibile, ma anche attori come Alessandro possono provare determinate paure dopo anni e anni di film e successi. Nel frattempo, sui social Alessandro crea caos, in quanto sono tante le donne che si dicono emozionate del vederlo in diretta a Domenica In. Gassman riesce a colpire l’attenzione del pubblico con il suo fascino.

Alessandro Gassman a Domenica In e il pubblico femminile impazzisce sui social

“Ragazzi Gassmann è come il vino più invecchia e più è bello”, si legge sui social. “Io non ho parola”, scrive un’altra utente su Twitter. Questi due sono solo alcuni dei tantissimi commenti pubblicati dai telespettatori durante l’intervista di Gassman a Domenica In con Mara Venier. Impossibile non notare il suo fascino. Più passano gli anni e più Alessandro conquista il cuore di tutte le donne. Si tratta, infatti, di uno degli attori più amati in Italia dal pubblico femminile. “Ancora oggi nonostante il tuo successo soffri di ansia?”, chiede Mara a Gassman tornando al discorso precedente. L’attore conferma e rivela di non avere problemi con il cinema, bensì a teatro. “Con l’età in questo senso sto migliorando”, dichiara Alessandro.

Alessandro Gassman e il successo con I bastardi di Pizzofalcone: l’attore soffisfatto

Alessandro è soddisfatto del successo che sta ottenendo la serie Rai I bastardi di Pizzofalcone. L’attore ricorda come sia riuscita a battere la concorrenza con dati di ascolto molto alti. L’intero cast è riuscito a entrare nel cuore del pubblico, secondo Mara, e Gassman non può che esserne contento. Ma c’è anche tanta commozione nel corso dell’intervista. Un filmato che lo vede bambino in compagnia del padre Vittorio non può che emozionarlo.