Ascolti tv 22 ottobre: I Bastardi di Pizzofalcone 2 domina ancora, Gf Vip 3 in crescita

Ascolti tv ieri: I Bastardi di Pizzofalcone 2 domina la prima serata, ma il GF Vip 3 è in risalita

Nuova accesissima sfida tra I Bastardi di Pizzofalcone 2 e il Grande Fratello Vip 3. Chi l’avrà spuntata fra i due la prima serata di ieri 22 ottobre? La fiction targata Rai 1, già reduce da due vittorie, si dimostra anche questa volta un progetto di successo in grado di sbaragliare la concorrenza. Infatti, la terza puntata dell’amatissima fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, giunta alla sua seconda stagione, è stata vista da una media di 5.198.000 spettatori pari al 22.0% di share, aggiudicandosi il prime time del lunedì e battendo nuovamente il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. La quinta puntata del reality, infatti, dalle 21.40 all’1.20, ha intrattenuto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.2% di share. Insomma, nonostante la sconfitta, il padre di tutti i reality è in crescita. Anche se la fiction di Rai 1, in realtà, continua ad essere un vero fiore all’occhiello per il pubblico!

Ascolti tv 22 ottobre: i dati Auditel degli altri programmi in prime time

Dopo aver visto trionfare ancora una volta I Bastardi di Pizzofalcone 2 nella prima serata di ieri, vediamo come sono andati gli altri programmi. Su Rai 2 Niagara, quando la natura fa spettacolo, condotto da Licia Colò, ha interessato una media di 1.283.000 spettatori pari al 5.5% di share. La trasmissione Report, condotta da Sigfrido Raucci su Rai 3, ha informato 1.971.000 spettatori pari al 8.0% di share. Nicola Porro ha aperto un nuovo talk nella puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, che è stata seguita da 661.000 spettatori con il 3.4% di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata di ieri 22 ottobre

Il film The Foreigner su Italia 1 ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.599.000 telespettatori pari al 7% di share. Su La7 la serie tv americana Boody of Proof è andata in onda con l’episodio intitolato Un tragico scherzo, che ha appassionato una media di 452.000 spettatori con uno share del 2.3%. La pellicola Agente 007 – Si vive solo due volte andata in onda su TV8 ha raggiunto una media di 417.000 spettatori con l’1.8% di share. Infine, la trasmissione È uno sporco lavoro, con Chef Rubio, ha intrattenuto sul Nove 283.000 spettatori con uno share dell’1.1%.