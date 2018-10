Replica I Bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la terza puntata

Dove vedere la terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2

Giunta al termine anche la terza puntata della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2. Un grande successo di Rai 1, dopo la prima stagione vede ancora nel cast Alessandro Gassman, nei panni dell’ispettore Giuseppe Lojacono, Carolina Crescentini la giovane e affascinante PM Laura Piras e Tosca D’Aquino che interpreta Ottavia. Per chi volesse rivedere o recuperare in tv la puntata andata in onda, dovrà attendere e guardare la replica che andrà in onda sabato sera, 27 ottobre alle 21.10 su Rai Premium, canale 25 del Digitale Terrestre. Oppure per chi ha una connessione internet, è già disponibile su Raiplay.

I Bastardi di Pizzofalcone 2: cosa accade a Pizzofalcone nella terza puntata

La squadra di Pizzofalcone è a lavoro sulle indagini che riguardano una gioielleria. All’interno accanto alla cassaforte, aperta e svuotata, Lojacono e gli altri trovano il corpo privo di vita di Carlo Ficucello, il proprietario. C’è qualcosa di sospetto che attira lo sguardo attento dei Bastardi, una pistola accanto al cadere, ma non è quella che ha sparato: è scarica. Parte la ricostruzione dei fatti che porta il commissariato a sospettare di una rapina finita male prima e di un intreccio familiare tra bene e male dopo.

I Bastardi cercando di risolvere un altro omicidio

Proseguono le indagini sul gioielliere, I Bastardi di Pizzofalcone si ritrovano davanti ad un fitto conflitto tra bene e male. Mentre Lojacono è ancora alle prese con la questione dell’affitto della sua casa in Sicilia, dove vivono la sua ex moglie e sua figlia Marinella. La ragazza si reca a Napoli per fare una sopresa per il compleanno dell’ispettore che intanto riceve un pacco con un indizio importante, è ad un passo dal capire chi è il mittente.