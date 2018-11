Rocio Munoz Morales ha partorito: è nata la quarta figlia di Raoul Bova

È nata la seconda figlia di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova

Fiocco rosa per Rocio Munoz Morales e Raoul Bova. È nata la seconda figlia della coppia di attori. A dare l’annuncio è stata la spagnola su Instagram, dove ha pubblicato uno scatto della manina della piccola. La ballerina ha fatto sapere che la piccola è nata lo scorso 1 novembre, nella Festa di Ognissanti, e che le è stato dato il nome di Alma, che in italiano vuol dire “anima”. Lo stesso scatto è stato condiviso dall’account social di Bova. La coppia ha già una figlia, Luna, nata nel 2015. Raoul ha poi altri due figli adolescenti, Alessandro Leon e Francesco, nati dal matrimonio con Chiara Giordano. Tanti auguri e benvenuta Alma!

Rocio Munoz Morales: una gravidanza vissuta nel massimo riserbo

Come è successo già con la prima, Rocio Munoz Morales ha vissuto questa seconda gravidanza nel massimo riserbo. Certo, non è riuscita a scappare al flash dei paparazzi ma ha fatto il possibile per godersi i nove mesi in pace, lontano dai riflettori. Inoltre, ha dovuto fare i conti con una pesante assenza, quella di Raoul Bova, impegnato da mesi in Sud America. L’attore sta infatti girando una nuova serie tv per Netflix ed è volato momentaneamente via da Roma. Questo non ha evitato all’attore di essere sempre vicino, almeno virtualmente, alla compagna in dolce attesa.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: un grande amore

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales stanno insieme dal 2013: si sono conosciuti sul set del film Immaturi-Il viaggio. Al momento non sono ancora sposati ma convivono a Roma. Per amore di Raoul, Rocio ha lasciato Madrid e ha cominciato a lavorare in Italia come attrice. Ma non ha mai dimenticato la sua terra, tanto che qualche mese fa ha condotto in Spagna la versione locale di Ballando con le Stelle.