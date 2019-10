Raoul Bova festeggia con l’ex moglie i 18 anni del figlio: Rocio assente

Il rapporto di Rocio Munoz Morales con la famiglia di Raoul Bova e Chiara Giordano

Ha raggiunto la maggiore età il primogenito di Raoul Bova. Il piccolo Alessandro, il figlio che l’attore ha avuto dall’ex moglie Chiara Giordano, ha compiuto negli scorsi giorni i diciotto anni. Come vuole la tradizione, è stata organizzata per il ragazzo una grande festa per celebrare questo traguardo importante. Al party non sono mancati i genitori Raoul e Chiara, che dopo una burrascosa separazione hanno ricucito un rapporto per amore dei figli. A spiccare, però, un’assenza importante: quella di Rocio Munoz Morales, attuale compagna di Bova nonché madre delle sue figlie più piccole, Luna e Alma. Come mai la spagnola non era presente ai festeggiamenti di Alessandro?

Ecco perché Rocio non era presente alla festa di Alessandro

Come rivela il settimanale Chi, Rocio Munoz Morales non è mai riuscita ad entrare in sintonia con la famiglia dell’attore. Per questo non era presente alla festa di compleanno di Alessandro, il primogenito di Raoul Bova e Chiara Giordano. Quest’ultima è tornata di recente alla ribalta per via della sua partecipazione ad Amici Celebrities, dove ha parlato a lungo del suo matrimonio finito all’improvviso qualche anno fa. “Siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni”, ha dichiarato Chiara a proposito del rapporto attuale con l’ex marito.

Rocio Munoz Morales sogna il matrimonio con Raoul Bova

Nonostante alcuni rapporti tesi, la relazione tra Rocio e Raoul procede a gonfie vele. I due sono ormai inseparabili e di recente sono tornati a lavorare insieme per una fiction Mediaset. Intanto l’attrice spagnola non ha nascosto la voglia di sposarsi, anche se ha chiarito: “Non dovete fare pressione su di me!”.