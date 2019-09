Raoul Bova, Chiara Giordano ad Amici: sfogo sulla fine del matrimonio

Chiara Giordano ad Amici Celebrities: le nuove parole sul matrimonio con Raoul Bova

Chiara Giordano ha preso parte alla prima edizione di Amici Celebrities, il talent-show di Maria De Filippi dedicato ai Vip. La donna si è messa in gioco con tutta sé stessa e ha dato mostra delle sue doti di ballerina. Nonostante ciò, però, questa avventura è durata poco. Nel corso della prima puntata, la donna è stata eliminata dopo aver perso la sfida contro Raniero e Emanuele. La conduttrice ha presentato la prima esibizione della Giordano con un video che ritraeva la concorrente nel corso delle sue prove. Le parole di Chiara non sono passate assolutamente inosservate. Tutti gli amanti del gossip hanno immediatamente capito a chi si riferisse la donna.

Amici Celebrities, Chiara Giordano: la fine con Raoul Bova

Da una vita sentimentale con i fiocchi, Chiara si è ritrovata sola a causa della fine della sua grande storia d’amore con il marito Raoul Bova. L’attore ha infatti messo un punto al suo matrimonio con la Giordano, da cui ha avuto anche due figli, per stare insieme a quella che oggi è la sua attuale compagnia, Rocio Munez Morales. Vedersi sulle pagine delle riviste di giornale di gossip più note non è stato piacevole per lei e questa sera ha avuto modo di liberarsi da tutto, portando sul palco di Amici Celebrities la sua passione per il ballo. Proprio sui suoi problemi familiari, la donna si è lasciata andare a dalle dichiarazioni davvero inaspettate.

Chiara Giordano si sfoga ad Amici Celebrities: le parole su Raoul Bova

Chiara Giordano è tornata a parlare della fine della storia con Raoul Bova. “In un periodo particolare in cui mi trovavo molto esposta, con la mia vita buttata in piazza, cercavo un posto dove nascondermi. Provavo un sentimento di vergogna, guardavo i miei figli e pensavo di avere sbagliato tutto.” Nonostante ciò, la donna ora è andata avanti. “Adesso ci sono io, prima pensavo di dovermi dedicare ad un’altra persona che era più importante di me. Quindi ho tirato fuori la ballerina.”