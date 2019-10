Chiara Giordano: retroscena su Maria De Filippi e rapporto con Raoul Bova

Chiara Giordano si racconta: il retroscena su Maria De Filippi e il rapporto con Raoul Bova. Ecco cosa le ha detto l’ex marito quando ha deciso di partecipare ad Amici Celebrities

Chiara Giordano si è raccontata a ruota libera al magazine Chi, parlando della sua esperienza ad Amici Celebrities, del suo rapporto con Maria De Filippi e di quello con l’ex marito Raoul Bova. Per Queen Mary sono fioccati complimenti. Addirittura la Giordano è arrivata a dire che la conduttrice le “ha cambiato la vita“. Parole molto positive anche per il talent vip di Canale 5. Infine l’argomento è caduto sul legame con Bova. Un legame che è stato, è e probabilmente rimarrà sempre chiacchieratissimo. Ricordiamo che oggi l’attore è felicemente fidanzato con Rocio Munoz Morales.

“Siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni”

“Lo dico in modo deciso: Maria mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco con il ballo che per me è tutto, ha cambiato la mia vita. I suoi programmi sono puliti, la ringrazio”, racconta Chiara circa i suoi rapporti con la conduttrice, spezzando anche una lancia a favore dello show che recentemente è stato coinvolto in diverse polemiche (ha fatto molto rumore il monito ricevuto da Milly Carlucci, che ha spedito una lettera ai vertici Mediaset). Spazio poi alla passione per il ballo e all’ex marito. “Da quando ballo mi sento femminile cosa che prima non succedeva. Forse quando stavo con Raoul questo aspetto era nascosto, spariva”. E a proposito di Bova, aggiunge: “Siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni”.

Chiara Giordano: “Raoul felice per me. Fidanzato? Aspetto senza fretta”

Chiara ha anche detto che Raoul è stato molto contento della sua partecipazione al programma tanto che ha fatto il tifo per lei. “Mi ha detto che non meritavo l’eliminazione alla prima puntata […] Insieme con i miei figli era felice che avessi accettato questa avventura”, ha detto la Giordano che, inoltre, ha fatto sapere di essere single. “Aspetto senza fretta”, la sua chiosa riguardante un possibile futuro amore.