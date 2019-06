Raoul Bova e Rocío crisi smentita. Dopo il gossip, la dedica: “Siamo uno”

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono davvero in crisi? Dopo il gossip, la coppia smentisce sui social

Solo nella giornata di ieri è esploso il gossip sulla coppia formata da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Se solo qualche settimana fa si parlava di una presunta gravidanza (una foto postata sui social aveva insinuato il dubbio), ieri il settimanale Oggi ha lanciato un vero scoop sui due. Secondo quanto riferito dalla rivista, Raoul e Rocío stanno vivendo una crisi, dovuta alla vicinanza della bella spagnola con un collega, che avrebbe fatto esplodere la gelosia nel bel Raoul. E non solo, si vocifera anche che l’attrice dia più importanza alla sua carriera, trascurando invece la vita privata. Il web non ha fatto altro che parlare di questa situazione e la notizia ha fatto il giro della rete in pochissime ore. Ora però è tempo di chiarimenti, c’è o non c’è questa crisi? La coppia cerca di smentire con due semplici foto tutte le chiacchiere.

Raoul Bova e Rocío smentiscono il gossip sulla crisi: foto semplici ma l’amore c’è ancora

Raoul e Rocío sono ancora felici insieme, il gossip sulla presunta crisi non ha minato la serenità della coppia che, su Instagram e a distanza di un’ora l’uno dall’altra, smentiscono la notizia uscita solo ieri. “Siamo uno, siamo inseparabili. Appiccicati, come piace a noi“, scrive la bella attrice spagnola che rivedremo presto nella nuova stagione di Un passo dal cielo. La foto sembra parlare chiaro e immortala le gambe dei due innamorati. Poco dopo anche Bova ha deciso di pubblicare una foto, lui invece preferisce un’immagine quasi artistica in cui si nota lui che abbraccia l’amata prima di andare a dormire. Nonostante la coppia non abbia rilasciato particolari dichiarazioni, sembrano smentire con delle semplici foto e una dedica molto bella la crisi.

Raoul e Rocío: tutti i gossip sulla coppia

Far parte del mondo dello spettacolo e della tv accresce la curiosità del pubblico. E lo sanno bene Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, sulla loro coppia si è detto di tutto: dal matrimonio, alla presunta gravidanza ed infine la crisi.