Raoul Bova in crisi con Rocio? Incomprensioni e gelosie: il gossip

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi? Il gossip inaspettato sulla coppia

Tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales c’è aria di crisi? A rivelarlo è il settimanale Oggi, che dà un annuncio davvero inaspettato sulla coppia. Sembra che i due stiano vivendo un momento molto delicato. Pare che la relazione stia attraverso un periodo ad alta tensione. Solo fino a qualche mese fa si parlava di matrimonio. Al settimanale F, nel corso di un’intervista, l’attrice spagnola dichiarava tutto il suo amore a Raoul, affermando di sentire ancora le farfalle nello stomaco dopo cinque anni di relazione. Rocio non escludeva che sarebbe presto salita sull’altare insieme al noto attore italiano, sebbene si sentano già come marito e moglie. Ma non solo, qualche giorno fa si parlava anche di una presunta gravidanza dell’attrice. Il gossip aveva già fatto il giro del web in pochissimo tempo, però ora si parla purtroppo di crisi. Aria di forte tensione tra i due giovani attori, che sin da subito hanno dimostrato a tutti di essere una coppia solida e unita. Pare che alcune incomprensioni li stiano, al momento, allontanando.

Raoul Bova e Rocio: dopo il gossip sulla gravidanza, ora arriva una triste notizie

Dopo il gossip sulla presunta gravidanza di Rocio, ecco che il settimanale Oggi lancia la notizia su una probabile crisi tra i due. Secondo quanto riporta la rivista, si sussurra che la loro storia d’amore stia vivendo un momento molto delicato, caratterizzato da incomprensioni e dissidi. Inoltre, pare che l’attrice stia dando la sua priorità alla carriera, trascurando così la vita privata. Non solo, sembra che Raoul sia anche molto geloso della sua Rocio, che sarebbe troppo vicina a un suo collega. Infatti, stando a ciò che riporta il settimanale, il gossip vede Bova infastidito dalla vicinanza dell’attrice con un collega.

Raoul Bova geloso della vicinanza tra Rocio e un suo collega?

La rivista non rende noto il nome del collega di Rocio, per cui Raoul sarebbe geloso. Nel frattempo, i fan della coppia si ritrovano a dove ricevere notizie davvero inaspettate, visto che solo fino a qualche tempo fa si sperava in un imminente matrimonio. Non ci sono conferme o smentite da parte della coppia, dunque non ci resta che attendere.