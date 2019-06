Rocío Muñoz Morales incinta? Il post per i suoi 31 anni e il gossip impazza

Rocío Muñoz Morales, la compagna di Raoul Bova è incinta? L’attrice condivide un post che scatena il gossip

Sta nascendo un nuovo gossip sulla coppia formata da Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. L’attrice è di nuovo incinta? A generare il gossip è un post che la protagonista di Un passo dal cielo ha condiviso sui social. Uno scatto particolare per festeggiare il suo 31 esimo compleanno, ma i fan notano un particolare: perché le figlie dell’attrice tengono una manina e un piedino sul ventre della mamma? Che Rocío sia di nuovo incinta? Per ora non ne abbiamo conferma ma una domanda di una sua followers ha fatto subito scattare il dubbio sul web. Dunque, per ora non abbiamo notizie certe ma a vedere la foto in discussione, sembra che lo scatto possa parlare chiaro.

Rocío Muñoz Morales è incinta? La foto per il compleanno che insinua il dubbio

“IL 31 MI PIACE”… Mi trasmette buone energie… M’incurioscise… Ma mi entusiasma sopratutto viverlo insieme a voi meraviglie mie… Il mio primo compleanno con voi due! Felicidades a mí… Auguri a me! #31 #happybirthday“, scrive l’attrice sul proprio profilo Instagram. Perché oggi, 10 giugno, Rocío compie 31 anni ed ha una bellissima famiglia accanto a lei, voluta ed ottenuta insieme ad uno degli attori più bravi ma anche più belli del nostro cinema. Lei e Raoul Bova stanno insieme da diverso tempo, dopo essersi conosciuti sul set del film Immaturi-Il viaggio, ad hanno anche due bellissime bambine: Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018. Il gossip sulla coppia però si infittisce, l’attrice è di nuovo incinta? A scatenare il dubbio una foto pubblicato sul profilo Instagram dalla stessa Rocío.

Rocío e Raoul: nozze in arrivo? L’attrice sogna il matrimonio

Il sogno di sposarsi con Raoul Bova, Rocío lo coltiva da diverso tempo. A dirlo è stata lei stessa a Verissimo, quando ha dichiarato apertamente il suo amore per l’attore e il desiderio di convolare a nozze con lui. Il desiderio non si è mai spento, e mentre si vocifera di un incontro segreto con un collega, la Muñoz Morales aveva rilasciato un’intervista al settimanale F in cui diceva: “Nell’anima ci sentiamo già marito e moglie… Siamo un’unica cosa, un solo cuore, è un passo che prima o poi faremo“.