Rocío Muñoz Morales, incontro segreto con un collega: cosa nasconde?

Rocío Muñoz Morales, incontro segreto per la compagna di Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales, attrice nonché compagna di Raoul Bova, è stata pizzicata mentre era in incognito e si apprestava ad incontrare un collega e amico di cui però non sappiamo il nome. A riportare il gossip è stato il settimanale Oggi che, per l’appunto, ha spiegato che l’attrice (tra pochissimo di nuovo su Rai 1 in Un passo dal cielo 5, ndr.) ha avuto un incontro in una località del napoletano e non ne sappiamo i motivi. L’attrice ha con il bel Raoul due bambine, Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018. La coppia ora sogna il matrimonio come aveva confessato Rocío a Verissimo qualche tempo fa. Dell’incontro segreto però non abbiamo ulteriori informazioni e il gossip sta creando solo tanto mistero, forse si trattava di un progetto di lavoro?

Rocío Muñoz Morales, cosa si dice dell’incontro segreto

A rivelare lo scoop è il giornalista Alberto Dandolo che sul settimanale Oggi tiene una rubrica dal titolo: “Ah, saperlo…“. Il giornale, per l’appunto, riporta queste parole: “Cosa ci faceva pochi giorni fa la compagna di Raoul Bova, in incognito in una località del napoletano? Pare dovesse incontrare in gran segreto un suo collega e intimo amico. Cosa avevano di tanto urgente da dirsi?“. Il gossip, da poco lanciato, farà il giro del web e incuriosirà, come ha incuriosito noi, il popolo della rete. Tutti si chiederanno: cosa ci faceva Rocío con questa amico e perché tutta questa fretta per incontrarsi? Sicuri, però, dell’amore che lega la bella spagnola a Bova, potremmo ipotizzare che si trattasse di un incontro di lavoro. La Morales infatti ha iniziato la carriera nel cinema italiano prima con il film Immaturi- Il viaggio in cui si conobbe con il compagno e poi è sbarcata nella fiction di Rai 1, Un passo dal cielo.

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova: arriva davvero il matrimonio?

Se ne parlava molto negli ultimi mesi, complice probabilmente le dichiarazioni rilasciate dall’attrice spagnola a Verissimo. Le nozze sono tra i progetti per il futuro della coppia, complice anche la bella famiglia che i due hanno composto negli ultimi anni con le nascite delle meravigliose Luna e Alma.