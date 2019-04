Raimondo Todaro sta male, la sua richiesta fa discutere: scatta il paragone con Suor Cristina

Perché Raimondo Todaro sta male: la richiesta a Milly Carlucci fa arrabbiare il pubblico di Ballando con le Stelle

Nuova polemica a Ballando con le Stelle. Il pubblico del programma di Rai Uno non ha apprezzato il modo in cui Milly Carlucci e la produzione hanno risposto alla richiesta di Raimondo Todaro. Il ballerino, chiamato in pista con la sua allieva Nunzia De Girolamo, ha chiesto di rimandare l’esibizione ad un secondo momento per problemi di salute. Todaro si è presentato negli studi romani con la febbre e con il problema alla schiena che lo attanaglia da ben due settimane. Una situazione che condivide con la De Girolamo, che negli ultimi giorni si è fatta male durante una presa in sala prova.

Perché Suor Cristina sì e Raimondo Todaro no?

“Milly ho appena fatto una puntura di cortisone: possiamo fare l’esibizione dopo?”, ha chiesto Raimondo Todaro durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle. Una richiesta inaspettata per Milly Carlucci che si è consultata con gli autori dello show prima di prendere una decisione definitiva. “Va bene Raimondo ma avrete una penalità”, ha detto alla fine la padrona di casa. Una scelta che non è piaciuta al pubblico di Ballando con le Stelle, che sui social network ha messo a paragone la situazione di Raimondo e Nunzia con quella di Suor Cristina Scuccia. Che, ricordiamo, la scorsa settimana ha fatto una performance registrata perché impegnata con le festività pasquali.

Ballando con le Stelle: nuova bufera sul programma

Su Twitter si è scatenata una vera e propria polemica nei confronti di Ballando con le Stelle. “Scusate, ma alla suora avete concesso di ballare registrata e Todaro e Nunzia che stanno male devono subire una penalità per ballare più tardi?? Ma siete seri?”, ha chiesto qualcuno sui social network. Mentre qualcun altro ha sottolineato, tra i tanti tweet: “Fatemi capire, una suora può non ballare in diretta e va tutto bene. Poi un ballerino sta male e fanno mille storie per il regolamento. Ma state bene?”.