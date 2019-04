Ballando con le Stelle: cosa è successo a Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

Si complica il percorso di Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle 2019. Durante le prove settimanali l’ex parlamentare è caduta e si è fatta male. L’annuncio è stato dato giovedì 25 aprile su Instagram dove la concorrente si è mostrata con la pancia e la schiena coperte da alcune fasce. Nunzia ha poi spiegato tutto a Storie Italiane, il programma di Eleonroa Daniele, intervenendo in collegamento proprio con Raimondo Todaro. Che, va ricordato, ha subito uno strappo muscolare la scorsa settimana e a fatica ha ballato sabato scorso. Con il nuovo incidente della Di Girolamo le coreografie di coppia diventano ben più rischiose. Ma cosa è successo di preciso?

Nunzia De Girolamo è caduta durante una presa in sala prove

“Sono caduta durante una presa in sala prova con la faccia in avanti. Mi sono spaccata le labbra, ho una contusione alla costola e un edema muscolare”, ha raccontato Nunzia De Girolamo a Storie Italiane. L’ex deputata di Forza Italia ci ha tenuto a precisare che la colpa non è stata di certo del ballerino Raimondo Todaro. Per aiutare il maestro – che continua ad avere problemi alle schiena da due settimane – la De Girolamo ha cercato di impegnarsi maggiormente ma ha sbagliato a non mettere le mani avanti ed è così caduta a terra. “Cercheremo di capire cosa fare, dovremmo stare entrambi a riposo”, ha puntualizzato Raimondo, mentre Nunzia ha rimarcato che sta prendendo parecchi antidolorifici negli ultimi giorni.

Ballando: la decisione di Nunzia De Girolamo e Raimondo

“Ci prepariamo e facciamo il possibile. Purtroppo questo sabato ci aspetta un ballo molto tosto che non posso rivelare”, ha dichiarato Raimondo Todaro. Dunque, l’intenzione della coppia sembra quella di provare a scendere in pista sabato 27 aprile. Ma è probabile che dopo l’esibizione Nunzia e Raimondo lascino Ballando con le Stelle per avere qualche settimana di riposo e tentare in seguito la strada del ripescaggio, generalmente consentita agli eliminati.