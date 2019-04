Raimondo Todaro, infortunio a Ballando: Nunzia De Girolamo preoccupata

Nunzia De Girolamo preoccupata a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro si è fatto male

Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile per Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo. Tra una prova e un’altra di Ballando con le Stelle il ballerino si è fatto male. Un infortunio alla spalla che ha compromesso la coreografia della coppia per la puntata del programma in onda sabato 20 aprile. Raimondo ha avuto uno strappo improvviso che ha fatto preoccupare l’ex parlamentare. Tanto che Nunzia ha cercato di fare il possibile per aiutare il suo maestro. Lo ha accompagnato alle visite mediche e ha dato il massimo per la buona riuscita della performance, i cui passi sono stati cambiati per venire incontro alle esigenze di Raimondo. “Non voglio ballare con un altro ballerino”, ha dichiarato Nunzia più che mai angosciata dalla situazione. L’amica di Massimo Giletti ha ipotizzato un probabile addio di Todaro allo show ma alla fine tutto è andato per il meglio.

Raimondo Todaro non lascia Ballando con le Stelle

La preoccupazione di Nunzia De Girolamo è svanita nelle ultime ore: nonostante il dolore Raimondo Todaro ha portato a termine il suo lavoro. Ha modificato la coreografia ed è riuscito a conquistare pubblico e giurati con una sensuale bachata. Dove Nunzia – nonostante la grande paura dei giorni scorsi – è riuscita a dare il meglio di sé, coinvolgendo il pubblico a casa e in studio. Quello di stasera è stato sicuramente la migliore esibizione, almeno fino ad oggi, dell’ex politica che, nonostante le critiche, è più che mai determinata a portare a termine questa avventura.

Carolyn Smith premia la bachata di Nunzia e Raimondo

La travolgente bachata di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro ha ottenuto il buon punteggio di 34 punti. A dare il giusto contributo al voto finale la presidente di giuria Carolyn Smith, che ha regalato un bell’otto alla coppia.