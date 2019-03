Ballando con le Stelle: Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro balleranno insieme

Manca poco all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà su Rai Uno il prossimo sabato 30 marzo. Tra i nuovi concorrenti l’ex Ministro Nunzia De Girolamo, che ballerà in coppia con Raimondo Todaro. Un abbinamento che non ha destato nessuna gelosia in Francesco Boccia, marito dell’ex deputata. “Lui è un ballerino molto bravo e molto serio”, ha assicurato il marito di Nunzia a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Radio 1. Boccia ha aggiunto a proposito della partecipazione della moglie al programma: “Nunzia ha una grande passione per il ballo e sono sicuro che vi sorprenderà. Spesso siamo andati a ballare insieme: lei è più da tango, io un po’ meno…”.

Tutte le altre coppie di Ballando con le Stelle 2019

Oltre a Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro ecco gli altri abbinamenti di Ballando con le Stelle 2019:

-Angelo Russo e Anastasia Kuzmina;

– Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi;

– Marco Leonardi e Mia Gambusi;

– Enrico Lo Verso e Samanta Togni;

– Ettore Bassi e Alessandra Tripoli;

– Jonathan e Kevin Sampaio e Lucrezia Lando;

– Milena Vukotic e Simone Di Pasquale;

– Lasse Matberg e Sara Di Vaira;

– Manuela Arcuri e Luca Favilla;

– Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen;

– Marzia Roncacci e Samuel Peron.

Esibizioni di gruppo per Suor Cristina Scuccia

Suor Cristina, per vincolo, non potrà ballare con un uomo a Ballando con le Stelle. La religiosa, che ha già vinto The Voice of Italy, sarà la protagonista di coreografie di gruppo realizzate dal maestro Stefano Oradei.