Raimondo Todaro commenta le voci di addio ad Amici: le sue parole

Non molto tempo fa si è vociferato di una possibile non conferma del professore di latino americani: cosa ne pensa lui

Raimondo Todaro lascerà Amici di Maria De Filippi? La speranza del pubblico, pare di capire leggendo qui e là sui social, è che venga al contrario confermato. Nelle scorse settimane però ci sono state voci secondo le quali Todaro potrebbe essere messo alla porta a fine 21esima edizione. Sarà vero oppure no? Il diretto interessato ha risposto a una domanda simile, anche se chiaramente non potrebbe dire sì o no, visto che è ancora un insegnante di Amici e il Serale è ancora a metà corsa. Eppure lui non si è tirato indietro e ha detto la sua sul futuro nel talent show.

SuperGuida Tv ha intercettato Todaro alla presentazione del film Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente. Non potevano evitare di fargli domande sul talent! Il Serale di Amici 2022 è nel vivo della corsa verso la carta che svelerà il vincitore di questa 21esima edizione. Innanzitutto hanno chiesto all’insegnante un bilancio di questa esperienza. Todaro ha detto di essere molto contento, sta andando tutto molto bene e gli piace lavorare con i ragazzi. Lui è molto soddisfatto, insomma.

Poi la domanda delle domande: Raimondo Todaro ci sarà ad Amici 22? Questa la sua risposta: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque puntate. Penso intanto a finire questa edizione e poi vedremo”. Al momento insomma non ci sta pensando. Non si sa ancora se arriverà la proposta di Maria De Filippi a restare, ma perché non dovrebbe confermarlo? D’altronde si sta dimostrando un personaggio perfetto per il programma, tra i pochi che risponde a tono ad Alessandra Celentano. E lo show ringrazia, ovviamente.

Tanti sperano e si augurano che Raimondo Todaro sarà professore di Amici anche l’anno prossimo perché c’è una promessa da mantenere. Dovendo salutare il suo allievo Mattia Zenzola, infatti, gli aveva comunicato che ha già un banco nella prossima edizione. E i fan non vedono l’ora di rivederli insieme e al lavoro al Serale, visto che il loro cammino insieme si è interrotto proprio a un passo dall’inizio della fase in prima serata. Dovranno passare ancora dei mesi in attesa di scoprire se Maria lo confermerà o meno e il pubblico non potrà fare altro che attendere…