Amici, Stefano De Martino stronca e zittisce Celentano: caos con Todaro

Scintille, come era prevedibile, nella prima puntata della fase Serale di Amici di Maria De Filippi. Gli animi si sono accesi quando Alessandra Celentano, che fa squadra con Rudy Zerbi, ha deciso di lanciare un guanto di sfida al team formato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, volendo far esibire Michele contro Christian. Todaro ha rigettato la sfida, non ritenendola equa, in quanto il suo ballerino è specializzato in hip hop e non in danza classica, oltre ad essere reduce da un infortunio. La palla è così passata ai giudici Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto. Quest’ultimo, fedele al suo motto (“i guanti vanno sempre accettati”), ha ritenuto non sbagliato il guanto. Di opinione differente sia De Martino sia Stash, che hanno così assegnato il punto al team Todaro-Cuccarini. Non prima di aver stroncato la Celentano.

Nel lanciare il guanto, la professoressa ha detto, senza giri di parole, come nel suo solito stile, che non ci sarebbe stata gara, lasciando intendere a chiare lettere di non credere nelle qualità di Christian. “Questa è danza, non è paracadutismo”, ha chiosato, con una massima che ha lasciato senza parole pure Maria De Filippi. Todaro ha replicato in maniera stringatissima, affermando di non aver bisogno di confrontarsi con la collega.

“Non serve, tanto decide la giuria e quindi facciamo parlare loro”, ha sibilato, con la certezza che il trio chiamato a decidere gli avrebbe dato ragione. E così è stato. Prima che la parola passasse ai giurati, la Celentano ha pure dato del “cafone” a Raimondo. “Sei un cafone, sì sei un cafone”, ha ripetuto la nipote di Adriano.

“Alessandra, ma che cosa è questo? Lo sai benissimo che non è una sfida equa. Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo”. Così Stefano De Martino che si è lasciato pure sfuggire diversi sorrisini nel corso del suo intervento, trovando del tutto stralunate le ragioni con cui la prof ha provato a perorare la sua causa. Anche Stash si è trovato d’accordo con il conduttore campano. Così la Celentano è stata stroncata e ha visto sfumare il punto a favore del team Cuccarini-Todaro.

Amici, esibizione di Serena: Lorella Cuccarini e Stefano De Martino tuonano contro Alessandra Celentano

Poco dopo è stata chiamata ad esibirsi Serena. La Celentano è tornata di nuovo all’attacco sul fisico della giovane, scatenando le proteste dei tre giurati, in questa occasione tutti d’accordo nel criticare la prof. “La bellezza non è oggettiva, anche basta. Nel 2022 bisogna smetterla con certi stereotipi”, la sottolineatura di De Martino. Medesimo ragionamento lo hanno fatto Stash e Filiberto ai quali ha fatto eco Lorella Cuccarini: “La Celentano dovrebbe girare di più il mondo. Vedrebbe che ci sono ballerini di tutti i tipi. Amici non è una succursale dell’Opera di Milano”.

Alessandra ha risposto, per l’ennesima volta, che i suoi commenti sono sempre riferiti specificatamente alla danza. “Non vengo capita”, ha chiosato, incassando un’altra netta stroncatura da Stefano che l’ha zittita: “Se ti abbiamo frainteso in tre, forse dovresti pensare che è il tuo messaggio a essere sbagliato”.