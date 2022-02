Mattia Zenzola ha lasciato Amici 21: l’infortunio ha bloccato la sua corsa a Serale. Nel daytime di oggi è arrivata la batosta per il ballerino, che comunque non riusciva a riprendere gli allenamenti. E forse per questo un po’ se lo sentiva già. Raimondo ha convocato d’urgenza Mattia per parlare con lui. Il ballerino ha capito subito che si trattava di qualcosa di brutto, di una pessima notizia. C’erano dei fogli ad attenderlo: era il referto del medico. “Sono due mesi Matti, dai due ai tre mesi. Però ci hai provato”, ha detto Todaro. “Mi dispiace tanto”, queste sono le uniche parole che è riuscito a dire Mattia prima di scoppiare in lacrime.

“Ci hai provato, è quello che conta”, gli ha detto il suo maestro nel tentativo di sollevargli il morale, nei limiti del possibile. Mattia ha ammesso che se lo sentiva un po’, ma manteneva la speranza che le cose andassero diversamente. “Interrompere questo sogno così è brutto, bruttissimo”, ha aggiunto. Era arrivato a un passo dal Serale, non ha smesso di dire quanto fosse dispiaciuto. Non solo per sé stesso, questa era l’impressione guardando i suoi occhi. Ha ringraziato il maestro: “In ogni caso ti ringrazio, grazie mille veramente”. Raimondo però ha subito detto che non è finita qui. Mattia potrà tornare l’anno prossimo ad Amici 21:

“Lo sai perché non piango? Perché c’è un altro bicchiere mezzo pieno: a settembre hai un banco. Non c’è Christian, ma il banco c’è”

Mattia era comunque dispiaciuto, soprattutto per il suo amico: “Non so come dirlo a Christian, abbiamo un legame tanto forte”. Todaro gli ha consigliato di non avere fretta di guarire ma di prendersi tutto il tempo per rimettersi del tutto. Quindi poi dovrà studiare tanto e arrivare ancora più preparato il prossimo anno. Il maestro gli ha poi detto di tornare in casetta e avvisare gli altri dell’accaduto, perché Mattia ha dovuto lasciare subito Amici 21. Todaro gli ha anche detto che se nel corso dei prossimi mesi avrà bisogno di lui potrà cercarlo: ci sarà.

Amici 21, Mattia Zenzola eliminato per l’infortunio: i saluti con Christian

Appena arrivato in casetta, Mattia ha subito cercato Christian. Il ballerino era insieme ad altri in veranda, così Mattia ha chiesto di restare solo con il suo amico. Lo ha abbracciato forte ed è scoppiato a piangere. “Ci vediamo fuori”, è riuscito solo a dire prima di mostrargli il referto del medico. Mattia e Christian si sono salutati in un fiume di lacrime. Certo è che questo percorso senza l’altro sarà diverso per entrambi, la loro amicizia ha conquistato anche il pubblico. Christian era inconsolabile: “Io non ce la faccio, non riesco qua senza di te. No, frate. Sei un punto fondamentale qua dentro”.

“Ho conosciuto un amico d’oro”, ha sussurrato Mattia a Christian nel salutarlo. Intanto anche gli altri allievi hanno capito la situazione e hanno consolato Christian, mentre Mattia ha radunato tutti per dare la brutta notizia. Quindi il ballerino lo ha comunicato in lacrime: “Mi dispiace tantissimo, è stato veramente bellissimo. Vi ringrazio tutti, ognuno di voi mi ha dato veramente qualcosa di speciale”. Carola è corso ad abbracciarlo, a ruota tutti gli altri. Mattia ha dedicato un momento anche a Dario, un altro ragazzo con cui ha stretto un bel rapporto. Alla fine, insomma, l’infortunio si è rivelato più grave del previsto: Mattia ha abbandonato Amici 21.