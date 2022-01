Amici 21, grave infortunio per Mattia: banco a rischio, parla Maria

Brutte notizie per Mattia Zenzola. Il ballerino, allievo della scuola di Amici 2021, si è recentemente infortunato. La produzione del programma lo ha quindi fatto controllare da un medico specialista. Il responso della visita è tutt’altro che rassicurante. Ecco come Maria De Filippi ha dato il brutto annuncio a Mattia e come questo ha reagito.

Purtroppo, per i ballerini, il rischio di farsi male è dietro l’angolo. È proprio quello che è successo a Mattia Zenzola. Il ragazzo originario di Bari si è procurato un grave infortunio proprio un paio di giorni prima di compiere 18 anni. Il problema è emerso in seguito ad una lezione, quando Mattia ha iniziato ad accusare un dolore al piede sinistro. Per questo è stato sottoposto ad una visita medica. La conduttrice del talent show Maria De Filippi ha avuto lo spiacevole compito di comunicare al ragazzo, mentre si trovava a tavola con i compagni di avventura, la diagnosi.

“Mattia, tu hai una microlesione. Si vedrà se potrai rimanere nella scuola”, le parole di Maria. Appena le ha sentite il 17enne è crollato. Caduto nello sconforto più totale è scoppiato a piangere a dirotto coprendosi il volto, confortato dai compagni. Il pugliese, che prima di sentire il responso della visita si è detto molto spaventato, è apparso davvero disperato. “Cosa devo fare?” ha detto poco dopo. La conduttrice pavese è stata lapidaria: “Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene”.

“Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare”, ha risposto Mattia. Il ballerino è ovviamente preoccupato dell’evolversi della situazione. Lo scenario peggiore, ovviamente, sarebbe essere costretto a lasciare la scuola. “Non ce la posso fare”. ha ripetuto più e più volte Mattia ai compagni accorsi a dargli forza, tra i singhiozzi.

Tutti si sono mostrati disponibili ad aiutare Zenzola, che poco dopo si è alzato e si è diretto in bagno per stare un po’ da solo. Successivamente il ragazzo è stato un pò insieme a Christian Stefanelli, al quale ha detto che stava per svenire quando Maria gli ha dato la brutta notizia. “Mi aspettavo ci fosse qualcosa sì, ma non me l’aspettavo”. Christian lo ha invitato a sedersi insieme a lui e Mattia, inconsolabile, ha continuato a rimuginare sull’accaduto. Il 17enne ha detto che accetterebbe di uscire dal programma se “sconfitto” da qualcun altro più bravo di lui, ma non a causa di una “sfortuna”.

Mattia spera di non dover rinunciare al suo sogno, visto anche quanto il suo ingresso nella scuola abbia reso felice suo padre. Il pugliese è anche preoccupato della reazione del professore di ballo Raimondo Todaro, che lo ha ripreso varie volte in questi mesi.