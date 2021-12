Amici 21, ultimo avviso per Mattia: “Ti stai eliminando”, Todaro esausto

Mattia Zenzola ad Amici 21 è uno dei protagonisti indiscussi ormai, di sicuro è uno tra gli allievi che finiscono più spesso nel daytime. Forse i motivi che lo portano spesso in onda non sono dei migliori: Raimondo Todaro ha chiesto un nuovo incontro con lui per riprenderlo su alcuni comportamenti. Non è la prima volta che succede, ma il professore sembra non saper più cosa fare. Raimondo gli ha spiegato di avergli dato tante possibilità, di avergli parlato sia con le buone sia con le cattive, ma adesso ha esaurito i jolly. Mattia rischia l’eliminazione ad Amici 21 per il suo comportamento nella scuola e in casetta: Todaro glielo ha fatto capire in modo chiaro e senza girarci troppo intorno. Cosa ha combinato stavolta?

Nei giorni scorsi la produzione è stata costretta a mostrare ai professori le condizioni della casetta. Ambienti sporchi e disordinati, per cui i professori hanno preso dei provvedimenti per i maggiori responsabili. Il ballerino ha provato a giustificarsi tentando di far capire che fosse quasi una coincidenza se non un complotto ai suoi danni. Insomma che le immagini nella clip non corrispondessero a tutti i giorni, ma così non è: la produzione aveva altre immagini, ma ne ha scelte solo alcune per la clip. Anche questo ha infastidito molto Todaro, oltre a vedere che tornati in casetta dopo quei rimproveri tutti hanno sistemato e pulito mentre Mattia passeggiava.

Chiamato a rapporto da Raimondo, Mattia ha detto di aver pulito la sua camera e di aver messo a posto dei libri. Ma Todaro non ha gradito vederlo a spasso o sul divano mentre tutti si davano da fare. “Tu ti rendi conto della gravità delle cose che dici? Poche persone mi fanno arrabbiare come te, e io sono molto paziente”, gli ha detto subito il professore. E ancora: “Io con te le ho provate tutte”. Raimondo si aspettava un comportamento diverso dopo i rimproveri per le pulizie, quindi ha mostrato le immagini a Mattia.

L’insegnante ha chiesto di capire cosa passa per la testa a Mattia, che ha provato a spiegarsi: “Non è una giustificazione, dico come sono andate le cose. Siamo tornati e abbiamo pulito la camera, poi siamo andati a parlare io e Christian…”. Todaro lo ha interrotto per fargli notare che Christian però ha collaborato. Per Raimondo il suo allievo tende sempre a giustificarsi, ma a volte non dovrebbe. Quindi lo ha messo davanti alla realtà dei fatti, ovvero che si sta autoeliminando:

“Io ti voglio dire che tutti i provvedimenti non sono serviti a niente. Questo mi dispiace. Se io non riesco a farti crescere io la prendo come una sconfitta per me, è una sconfitta personale. Con te le ho provate tutte, non so più cosa provare. […] Io non sono un tipo che lascia la gente in mezzo alla strada, ma sono arrivato a un punto dove non so più cosa fare. Capisci o no che ti stai autoeliminando?”

Todaro non ha visto risultati dopo i provvedimenti presi, questo potrebbe portarlo a eliminare Mattia ad Amici 21. Gli ha consigliato soprattutto di non ribattere davanti ai filmati e alle immagini schiaccianti che dimostrano i suoi errori.