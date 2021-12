Amici 21, pessima figura per la classe: “Bimbetti viziati”, piovono punizioni

Brutta figura per gli allievi di Amici 21, stavolta anzi pessima. Per l’ennesima volta, infatti, la produzione è intervenuta per mettere al corrente i professori del disordine in casetta. Non è la prima volta che succede né la prima edizione, ma l’anno scorso sono bastati un paio di richiami affinché i ragazzi imparassero la lezione. Gli allievi della 21esima edizione sembrano non aver ancora imparato a seguire le regole, perché anche nel daytime di oggi sono stati richiamati. Dopo la scorsa registrazione, Maria De Filippi ha chiesto a tutti i ragazzi di tornare in studio e c’erano anche i professori. Così ha mostrato un filmato a tutti: ogni stanza era in disordine.

Maria ha anche dato una lezione ai ragazzi, ha invitato un ragazzo dei provini a parlare davanti a tutti e a esibirsi. Il ragazzo si chiama Federico, vive nel quartiere Torre Angela di Roma e Maria ha raccontato che non è una zona delle più semplici. Federico fa il postino da un mese, per lui è un hobby però perché considera la sua principale occupazione la musica. Tuttavia non avendo disponibilità economiche per studiare e produrre le sue canzoni, deve lavorare. Si alza presto la mattina e consegna pacchi per la città prima di tornare a casa e dedicarsi alla musica.

Un modo per far capire ai ragazzi della classe che non stanno sfruttando al meglio l’occasione che hanno, visto che fuori c’è gente più in difficoltà e che pagherebbe per studiare nella scuola di Amici. La produzione ha evidenziato due stanze in particolare più disordinate degli altri: quella di LDA, Alex e Albe e quella di Mattia, Christian e Dario. Per tutti i professori è inaccettabile che per l’ennesima volta ci siano i video della produzione sulla casetta in disordine. Rudy Zerbi ha punito subito LDA: dovrà pulire e tenere in ordine per sette giorni la casetta, per tutti. Anna Pettinelli ha chiesto del tempo per decidere la punizione. Alessandra Celentano li ha definiti dei “bimbetti viziati” e ha aggiunto: “Se non imparate qui sarete dei disadattati”. Raimondo Todaro era più furioso di tutti.

La prima volta Christian e Mattia sono finiti in sfida perché nominati dalla classe come i più disordinati. I due ballerini avevano detto a Todaro che la classe si era messa d’accordo contro di loro, che erano vittime di un complotto insomma. Per questo Raimondo si è sentito preso in giro: per il momento ha chiesto alla produzione di togliere internet ai cellulari di Christian e Mattia, poi ci penserà ad altre punizioni. Intanto, LDA e Alex hanno preso parola per dire di non essere loro i responsabili del disordine e di aver spesso ripreso la persona colpevole. Di conseguenza era Albe il responsabile, secondo loro. Continuerà nel daytime di domani: ci saranno altre punizioni ad Amici 21 per il disordine?