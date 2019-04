Raimondo Todaro: come sta dopo il malore a Ballando con le Stelle

Come sta Raimondo Todaro dopo il malore di ieri sera a Ballando con le Stelle

Raimondo Todaro sta meglio. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha rassicurato tutti su Instagram dopo l’ultima puntata del varietà di Rai Uno. Acciaccato da due settimane per via di uno strappo muscolare, Raimondo ha poi avuto una febbre alta che l’ha portato ad un calo di pressione durante la diretta del programma di Milly Carlucci. Il ballerino è stato prontamente trasportato in infermiera dove sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. E dopo qualche ora Raimondo, con forza e determinazione, è sceso in pista con la sua allieva Nunzia De Girolamo, che in settimana è caduta violentemente in sala prove.

Il messaggio di Raimondo Todaro dopo la quinta puntata

“Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato. Sto bene ma ora dormo”, ha scritto Raimondo Todaro su Instagram, al termine della quinta puntata di Ballando con le Stelle. Il ballerino e Nunzia De Girolamo hanno deciso di non abbandonare il programma nonostante i recenti problemi di salute. E ieri sono stati premiati dal tesoretto di Emma D’Aquino, la giornalista del Tg1, che ha regalato alla coppia il primo posto in classifica. Intanto anche la De Girolamo ha voluto condividere sui social network un messaggio di fiducia e speranza.

Il messaggio di Nunzia De Girolamo dopo la quinta puntata

“Quella di ieri sera è stata un puntata difficile, molto difficile. Venivamo da una settimana complicata, durante la quale ho avuto un brutto infortunio. Eppure eravamo fiduciosi, anche avendo cambiato la coreografia del nostro paso doble. Non avevamo ancora fatto i conti con una ulteriore complicazione: la febbre altissima di Raimondo. Ora a riposo, ma domani parte una nuova settimana! Speriamo senza acciacchi… almeno!”, ha fatto sapere Nunzia De Girolamo.