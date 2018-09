Raimondo Todaro a Tale e Quale: “Mia moglie è un po’ preoccupata”

Raimondo Todaro racconta la sua nuova esperienza a Tale e Quale

Raimondo Todaro, l’ormai più che noto ballerino, diventato tale grazie al programma Ballando Con Le Stelle di Milly Carlucci, si racconta su Spy attraverso un’intervista. Sulla sua attuale partecipazione a Tale e Quale Show, confessa di essere molto contento di farne parte. “Volevo mettermi alla prova. E, quando mi è arrivato il messaggio sul cellulare: Raimondo sei dentro! ero contentissimo. Dopo aver visto la mia faccia, mia moglie che era lì con me, temeva fosse accaduto qualcosa“. Dopodichè parla del rapporto che ha con gli altri concorrenti del programma: “Tra di noi c’è grande complicità. Siamo davvero un bel gruppo. La cosa bizzarra è che noi non vediamo le prove degli altri e, quindi, il venerdì è un pò come una sorpresa per tutti”.

Nuove e vecchie conoscenze tra i colleghi di Tale e Quale

Todaro rivela di conoscere già da prima gran parte dei suoi compagni di avventura, Mario Ermito, Matilde Brandi, Vladimir Luxuria, mentre invece gli altri sono tutti una nuova scoperta. Alla domanda che gli viene posta su come affronta le prove durante la settimana, il ballerino risponde: “Mi preparo con Emanuela Aureli per la parte imitativa e con Maria Grazia Fontana per quanto riguarda il canto”. A questo proposito, il nuovo volto di Tale e Quale, ironizza: “Appena ho avuto modo di incontrare Maria Grazia, la prima cosa che le ho detto è stata: Mariagrà, non sai in che guaio ti sei cacciata!”

Cosa pensa la moglie Francesca di questa avventura?

Sposato con Francesca Tocca, la sensuale ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro svela cosa ne pensa la moglie di questa sua nuova esperienza. “Mia moglie è felicissima. E’ un pò preoccupata per quello che sarà il risultato, ma crede in me”.