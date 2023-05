Caterina Balivo torna in Rai? Con i cambiamenti che stanno avvenendo nella televisione pubblica pare che ci sia spazio anche per il ritorno della famosa conduttrice. TvBlog torna a parlare del pomeriggio in Rai facendo notare che il giornalista Milo Infante di Rai 2 ha annunciato che tornerà in onda il suo Ore 14 da lunedì 29 maggio 2023 fino al 30 giugno con nuove puntate. Questi nuovi appuntamenti del programma di cronaca rappresentano una sorta di esperimento.

Infatti, Infante ha spiegato che la presenza di Ore 14 nella prossima stagione televisiva, a settembre, dipenderà dai telespettatori. Dunque, con queste nuove 20 puntate i piani alti della TV di Stato testeranno i risultati dei dati degli ascolti televisivi prima di decidere cosa fare a settembre. Ma pare che il programma sia già stato confermato per il prossimo autunno e che questo test serva solo a capire cosa mandare in onda. Ci sarebbe l’idea di trasportare tale trasmissione su Rai 1 “in una versione rinnovata”.

Il salto di rete pare che porterebbe al fianco di di Infante Roberta Capua. Questo eventuale spostamento causerebbe dei cambiamenti nel primo pomeriggio di Rai 2, precisamente nella fascia oraria delle 14. Ebbene potrebbe coprire lo spazio vuoto un programma simile a Detto fatto.

“Sarebbe infatti allo studio un nuovo factual corale, alla cui guida potrebbe essere chiamata Caterina Balivo”, si legge su TvBlog. Un modo per rimediare forse alle grandi uscite di scena? D’altronde la Balivo rappresenta un volto familiare per il pubblico Rai.

Nei giorni scorsi si è già parlato di alcuni ritorni in Rai con i cambiamenti che stanno avvenendo in queste settimane. Non solo, dopo l’uscita di scena di Fazio Fazio e il suo Che tempo che fa, si parla anche dell’addio di Francesca Fialdini e dello spostamento di Report.

Ora ecco che arriva un’indiscrezione su Caterina Balivo. Nella produzione di questo nuovo programma sarebbero presenti tre conduttrici: Greta Mauro, che perderebbe Top lasciandolo a Simona Arrigoni, Bianca Luna Santoro e Roberta Morise. Nel caso in cui questa indiscrezione si rivelasse realtà, la Balivo tornerebbe nella fascia oraria delle 14. La conduttrice è stata al timone di Detto Fatto su Rai Due dal 2013 al 2018.

Dopo di che, è passata a Rai 1 con Vieni da me, che è stato chiuso. Oggi Caterina Balivo si trova a La7 con Lingo Parole in Gioco e chissà il prossimo autunno il pubblico Rai potrebbe ritrovarla al timone di un nuovo programma.

Le indiscrezioni non finiscono qui. Infatti, pare che per Milo Infante ci sia la possibilità di guidare un programma stile Quarto grado nella prima serata di Rai 2 da settembre 2023 a maggio 2024. Per ora questa sarebbe solo un’idea.