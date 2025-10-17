Rai 1 risponde a Canale 5 con Fiorello: in TV traina De Martino

Torna La Pennicanza di Fiorello, con il suo amico e collega Fabrizio Biggio. Il noto showman ha deciso, però, di fare un grande annuncio legato al suo format. Infatti, sui social network, ha salutato i fan e ha dato loro appuntamento in TV. Ebbene sì, Fiorello torna su Rai 1 con il suo programma e sembra che questa sia una chiara risposta che la TV di Stato voglia dare a Mediaset.

Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna continua ad avere la meglio su Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, nei dati degli ascolti televisivi, anche se di poco. Non solo, Maria De Filippi nella prima serata del sabato riesce sempre a battere Milly Carlucci, che è tornata in scena con Ballando con le Stelle proponendo ex volti Mediaset. Infatti, il pubblico ha ritrovato Barbara d’Urso, nelle inediti vesti di concorrente, e Belen Rodriguez, come ballerina per una notte.

Ma questo non basta per fronteggiare contro Queen Mary e Tu Sì Que Vales. Ora si punta alla domenica. Come? Con Rosario Fiorello, uno dei volti più amati di sempre della TV italiana. Ad annunciare il suo ritorno in televisione è lui stesso. Innanzitutto, lo showman precisa che il 20 ottobre tornerà su Rai 2 on air con La Pennicanza, insieme al suo amico Fabrizio Biggio. Ma fa una precisazione al riguardo: “Ci vediamo prima in TV”.

Il suo ritorno su Rai 1 cambia il palinsesto della domenica. Infatti, il pubblico lo vedrà prendersi la fascia che parte dopo il Tg1 e che finisce prima di Affari Tuoi, ovvero alle ore 20.30. Inoltre, è possibile che la trasmissione radiofonica approdi anche nella seconda serata di Rai 2. Intanto, La Pennicanza su Rai 1 inizia domenica 19 ottobre 2025, per la felicità dei fan del famoso showman.

Fiorello assicura che “in questo vecchiume che c’è in giro” lui e Biggio sono pronti a portare “una ventata d’aria fresca” sulla prima rete della TV di Stato. “Quelli più giovani fanno cose più vecchie di noi che siamo vecchi, dobbiamo tornare”, continua lo showman, con la sua ineguagliabile simpatia. Di recente, parlando dell’inizio della trasmissione su Rai 2 aveva rivelato che La Pennicanza sarebbe rimasta sempre la stessa, con nessuna nuova idea, rappresentando “una finestra di leggerezza”.

A maggio scorso, si parlava della possibilità di vedere Fiorello al posto di Mara Venier a Domenica In. Ora i vertici Rai hanno deciso di riportarlo in scena, anche se in una piccola fascia del palinsesto della domenica, facendo da aggancio a De Martino.