Rivoluzione in tv, Fiorello al posto di Mara Venier: la Rai approva

Durante l’ultima puntata di Domenica In della stagione 2024-2025 Mara Venier è stata molto vaga sul suo ritorno a settembre a causa di una situazione familiare che le sta molto a cuore. Nonostante il desiderio del pubblico di rivederla ancora al timone del programma, per ora la conduttrice non ha dato alcuna conferma. Intanto, Fiorello ha lanciato una bomba televisiva che sta incuriosendo i telespettatori e che potrebbe presto diventare realtà, visto che il direttore del Day time Rai avrebbe già dato il suo ok.

Fiorello sostituto di Mara Venier

Fiorello è tornato con un nuovo programma radiofonico, Radio2 Radio Show – La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Potrebbero esserci buone probabilità che venga confermato come sostituto di Mara Venier, nella fascia della domenica pomeriggio, con una trasmissione completamente nuova. È stato proprio lo showman a lanciare la frecciatina che, non solo ha fatto il giro del web, ma è arrivata dritta e chiara al direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, che non ha esitato ad accogliere l’idea.

L’intento del conduttore è quello di rivoluzionare il day time pomeridiano domenicale: addio a Domenica In con interviste, ospiti e esibizioni varie. Benvenuto a un vero e proprio show con ballerini, sketch comici e molto altro, nello stile del numero uno del cabaret.

Il parere di Angelo Mellone

Mentre l’ipotesi fa il giro del web e incuriosisce il pubblico italiano, Cinguetterai ha condiviso un post su X, in cui ha riportato la risposta del direttore del Day Time Angelo Mellone. Il diretto interessato non solo ha approvato l’idea di Fiorello ma ha affermato: “È come se mi stessi chiedendo se volessi un Mbappé alla Lazio. Ovviamente è sì”.

Il futuro di Domenica In

La proposta di Fiorello, per il momento, resta un’ipotesi. Tuttavia, sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Domenica In, viste le intenzioni di Mara Venier. La conduttrice è consapevole che il lavoro può essere un grande aiuto nei momenti difficili ma al tempo stessa sa di dover dare priorità a una delicata situazione familiare.

Intanto, il direttore Angelo Mellone, le ha chiesto di tornare anche in vista del 50esimo anniversario del programma. Così, dopo aver ipotizzato inizialmente di lasciare definitivamente la tv, la zia Mara sembra aver fatto dietrofront ma a una condizione: lavorare insieme a qualcuno che possa supportarla e possa essere il suo braccio destro.

Le carte, quindi, sono ancora tutte sul tavolo e solo nei prossimi mesi si avranno notizie certe riguardo all’epilogo di Domenica In, uno dei programmi più amati dagli italiani e più seguiti della televisione italiana.