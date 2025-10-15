Belen e Barbara d’Urso, tutto ciò che a Ballando non s’è visto: gelo totale

C0me prevedibile, l’ospitata di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle ha innescato una serie di dinamiche alquanto interessanti. Si è molto parlato del suo botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, meno di come l’argentina si è approcciata quando si è ritrovata vicina a Barbara d’Urso, con la quale in passato ha avuto più di una frizione. Ebbene, Chi Magazine, con un articolo a firma di Giuseppe Candela, ha riferito che cosa sarebbe accaduto nel dietro le quinte del talent show condotto da Milly Carlucci. Quando la showgirl sudamericana e ‘Barbarella’ si sono incrociate, non ci sarebbe stato alcun gesto distensivo. Anzi sarebbe calato un gelo polare tra le due che non si sarebbero nemmeno rivolte un saluto.

Belen Rodriguez e Barbara d’Urso, i retroscena sull’incontro a Ballando con le Stelle

Belen è stata “ballerina per una notte” lo scorso 4 ottobre. Ora Chi fa sapere che non sarebbero state in alcun modo superate le ruggini del passato tra Rodriguez e d’Urso. Le prove dell’argentina a Ballando si sono svolte a pochi metri da quelle di Barbara, come testimoniato anche da un video che circola su Raiplay. Ma che cosa è accaduto prima e dopo? Le due, ritrovandosi così vicine, hanno colto l’occasione per lasciarsi le frizioni alle spalle? Pare proprio di no.

Il giornalista Giuseppe Candela ha raccontato che d’Urso e Belen non hanno avuto alcun tipo di contatto. Anzi si sarebbe respirata un’aria alquanto pesante. “In realtà le due si sono incrociate più volte, ma a regnare è stato il silenzio. Belen e Barbara non si sono, infatti, rivolte la parola. Nemmeno un saluto”, si legge su Chi.

Che cosa è accaduto in passato: i motivi delle frizioni

I primi attriti tra le due ‘prime donne’ risalgono a più di dieci anni fa, quando nel 2013, nel corso di un’intervista a Le Iene, Belen indirizzò un sonoro “vaffa…” alla conduttrice campana. La ‘vendetta’ di ‘Barbarella’ arrivò qualche anno dopo, quando in diretta a Domenica Live, dopo che Cecilia e Jeremias Rodriguez rifiutarono l’ospitata post GF VIP, disse: “Noi facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”.

Sulle frizioni con d’Urso, Belen tornò anche nel 2020. Al Fatto Quotidiano rivelò che aveva avuto uno scontro con d’Urso ai tempi in cui faceva coppia con Fabrizio Corona. “Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio, è passato molto tempo. Se Barbara se l’è presa perché l’ho mandata a quel paese a Le Iene? Diciamo che c’erano dei motivi”, scandì l’argentina.

Belen ammise di non aver avuto, sempre in merito al “vaffa” pronunciato a Le Iene, una reazione carina ed educata, per poi aggiungere: “Ma io personalmente non ho nulla contro di lei. In passato ho detto che alcuni suoi programmi sono circensi, però rispetto anche le sue trasmissioni. Lei è una grandissima professionista”.