In una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano Belen Rodriguez si è raccontata a 360 gradi. Tra un aneddoto di lavoro e una confessione d’amore non sono mancate delle dichiarazioni su Giulia De Lellis e Barbara d’Urso. Da anni si parla di una rivalità tra la soubrette argentina e la web influencer e la conduttrice Mediaset. Belù ci ha tenuto a precisare che con la De Lellis non ha alcun tipo di problema, visto che non la conosce personalmente. Diverso il discorso con Barbarella: la presentatrice e la sud americana hanno avuto una lite anni fa, quando la Rodriguez era in coppia con Fabrizio Corona. Belen non ha però esitato a definire la d’Urso una grandissima professionista per via del lavoro che svolge quotidianamente, divisa tra i tre programmi Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso.

Cosa ha detto Belen Rodriguez su Giulia De Lellis e Barbara d’Urso

“Con Giulia non ho alcun problema, non la conosco personalmente”, ha assicurato Belen Rodriguez a Il Fatto Quotidiano. Le due hanno condiviso solo una cena nel 2017, dopo l’esperienza della De Lellis al Grande Fratello Vip con Jeremias e Cecilia Rodriguez. Da allora nessun più contatto tra Belen e Giulia, o almeno così ha lasciato intendere la conduttrice di Tu si que vales. “Barbara? Noi abbiamo avuto una discussione quando ero fidanzata con Fabrizio. Lei se l’è presa perché l’ho mandata a quel paese a Le Iene? C’erano dei motivi, l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei. Non apprezzo i suoi programmi ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione”, ha fatto sapere la 36enne.

Belen Rodriguez oggi è fidanzata: addio Stefano De Martino

Nell’intervista a Il Fatto Quotidiano Belen Rodriguez ha chiarito di non essere single in questo momento. Non ha parlato apertamente del nuovo fidanzato, l’hair stylist 25enne Antonino Spinalbese, ma le ultime mosse social raccontano di un’intesa sempre più forte, che cresce giorno dopo giorno. Belen ha ammesso di averci provato fino all’ultimo con Stefano De Martino, per riunire la sua famiglia e far felice il figlio Santiago, che ha 7 anni. Ma oggi la Rodriguez non ha alcun rimpianto ed è pronta ad andare avanti. Nonostante il dolore e la sofferenza la modella crede ancora nell’amore e spera di poter diventare di nuovo mamma. Senza badare troppo al giudizio della gente: Belen si sente una donna libera e fuori dagli schemi.